Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος – κορονοϊός: Οποιαδήποτε περιοχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να “κοκκινίσει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής μιλά για την αύξηση των κρουσμάτων, τους νέους και το μήνυμα που δεν «πέρασε» και το χειμώνα που έρχεται.