Κοινωνία

Κορονοϊός – “Blue Star Delos”: Σε ξενοδοχείο καραντίνας η καθηγήτρια και οι μαθητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τρία οχήματα και τηρουμένων όλων των μέτρων μεταφέρθηκαν οι μαθητές και η καθηγήτριά τους στο ξενοδοχείο.

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε χθες το βράδυ το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Blue Star Delos", καθώς θετική στον κορονοϊό βρέθηκε Γαλλίδα που συνόδευε 24 Γάλλους μαθητές με προορισμό τη Σαντορίνη.

Από την συγκεκριμένη γυναίκα είχε ληφθεί δείγμα κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι Γάλλοι μαθητές μαζί με τη συνοδό τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο καραντίνας.