Ελληνικό αίτημα για αναστολή της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας

Το αίτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Επίτροπο Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναστολή της τελωνειακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας ζητεί η Ελλάδα, εν μέσω της συνεχιζόμενης τουρκικής προκλητικότητας.

Όπως γίνεται γνωστό από διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο Διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει μονομερώς, με την υιοθέτηση μη προβλεπομένων δασμολογικών, νομοθετικών και ισοδύναμων μέτρων, την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει άμεσα την υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων. Υπογράμμισε επίσης ότι ως μήνυμα αποδοκιμασίας για την κατά συρροή παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνολικής αναστολής της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Η Ελλάδα ανέλαβε, όπως έγινε γνωστό χθες, και σειρά διπλωματικών πρωτοβουλιών για την καταγγελία των τουρκικών ενεργειών.

Συγκεκριμένα, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, το υπουργείο προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

– Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην οποία καταγγέλλεται η άκρως αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας.

– Επιστολή προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, στην οποία, πέρα από την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζεται ότι η τουρκική συμπεριφορά όχι μόνο αντιβαίνει τους στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς μιας Συμμάχου χώρας, αλλά παράλληλα δημιουργεί τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της Νοτιο-Ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και αντίκειται στις προβλέψεις του προοιμίου της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

– Επιστολή προς τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ για την τουρκική παραβατικότητα, στην οποία θα τονίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της χώρας μας να κάνει επίκληση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης).

– Καταγγελία στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της παράνομης αναγγελίας για την επέκταση της τουρκικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης η οποία επικαλύπτει περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας, η οποία συνεπώς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και παράλληλα δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.

– Παράλληλη καταγγελία στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) για το ίδιο ζήτημα.

– Πραγματοποίηση από την πρεσβεία στην Άγκυρα έντονου διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά.

– Άμεση ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής-FRONTEX, η οποία επιχειρεί σε μέρος της εν λόγω περιοχής εντός της Ελληνικής δικαιοδοσίας.

– Προβολή του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο και παράλληλα ανάδειξη στα αρμόδια Διεθνή Όργανα της συνεχούς και καθημερινά επιδεινούμενης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.