Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: στις τουρκικές προκλήσεις απαντάμε με ψύχραιμη αυτοπεποίθηση (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά λόγω του κορονοϊού. Τι είπε για τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία κι από πότε θα ισχύσουν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι είναι δεδομένη η χαλάρωση και ο εφησυχασμός στις νεότερες ηλικίες, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση των κρουσμάτων.

Σε ότι αφορά τα rapid test, τόνισε αφενός ότι γίνονται στενευμένα και η πρόθεση είναι από τα περίπου 20.000 που διενεργούνται σε ημερήσια βάση να φτάσουμε τις 25-26 χιλιάδες και αφετέρου διαβεβαίωσε πως υπάρχει σχετική επάρκεια και μάλιστα αυτή τη στιγμή «τρέχουν» νέες παραγγελίες. Συμπλήρωσε δε πως η αξιοπιστία των τεστ αυτών που έχει στη διάθεση της η κυβέρνηση, αγγίζει το 100%.

Ο κ. Πέτσας, υπογράμμισε ότι παρά την ανησυχία που υπάρχει, η Ελλάδα τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από αυτά που βλέπουμε στις περισσότερες χώρες και τόνισε ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα αν τηρούνται τα υφιστάμενα.

Σε ότι αφορά την κριτική για την απόφαση να επιτραπεί η προσέλευση θεατών στα γήπεδα, είπε ότι αυτό θα γίνει με πολύ αυστηρά μέτρα και απαντώντας σε ερώτημα για το αν υπήρξε χαλάρωση και σε κυβερνητικό επίπεδο μετά την επιτυχή διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας, είπε ότι αυτό δεν ισχύει καθώς έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενδυνάμωση του ΕΣΥ.

Τέλος ο κ. Πέτσας επανέλαβε ότι σε κάθε περίπτωση, τα Χριστούγεννα που έρχονται θα είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα.

Περνώντας στο κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών, δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με ψύχραιμη αυτοπεποίθηση.

Σχολιάζοντας τη στάση της ΕΕ, είπε ότι σαφώς θα πρέπει να υπάρξει εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία από τα ευρωπαϊκά κράτη και το θέμα αυτό τέθηκε από τον Πρωθυπουργό, στη Σύνοδο Κορυφής.

Ερωτηθείς για το βέτο που θα μπορούσε να θέσει η Ελλάδα, είπε ότι το βέτο είναι ένα «όπλο» στα χέρια μας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά στην παρούσα φάση είμαστε ικανοποιημένοι από την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα σε διπλωματικό επίπεδο.

Ερωτηθείς για το τι θα κάνουμε ανάλογα με το αν το Ορούτς Ρέις, φτάσει στα 12 ή στα 6 ναυτικά μίλια, απάντησε λακωνικά, «θα κάνουμε ότι χρειαστεί».

Σε ότι αφορά τη Δίκη της Χρυσής Αυγής, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τόσο το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου ώστε αποτραπεί η δυνατότητα των καταδικασθέντων να κατέβουν στις επόμενες εκλογές, όσο και αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα σε ότι αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά την ανακοίνωση των ποινών.

Τέλος, αναφερόμενος στην αύξηση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, είπε ότι οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση οι όποιες αλλαγές δεν θα ισχύσουν για τους ήδη υπηρετούντες, αλλά και για τις αμέσως επόμενες ΕΣΟ, καθώς θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, πιθανότατα έξι μηνών.