Στη Βουλή… έφτασε η χειρονομία του Αγουέρο στην επόπτη!

Η επιστροφή του Αργεντίνου στην ενεργό δράση, σημαδεύτηκε από μια χειρονομία που συζητήθηκε έντονα μέσα στο αγγλικό κοινοβούλιο.

Ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ (1-0), μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά συζητείται ακόμη στο νησί. Η επιστροφή του Σέρχιο Αγουέρο, μετά τον τραυματισμό του δεν τον έφερε στο προσκήνιο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά η κίνηση του να πιάσει από τον ώμο την βοηθό διαιτητή έφτασε ως το... αγγλικό κοινοβούλιο.

Η υπουργός Εργασίας, Ροζενα Αλιν Καν, σχολίασε το περιστατικό, «Ποιος νομίζει ότι είναι ο Αγουέρο; Είναι εντελώς απαράδεκτο», ενώ ο βουλευτής ΜακΓκοβερν το χαρακτήρισε «φρικτό».

Ο Αργεντινός επιθετικός, είχε... διαφορετική άποψη για ένα πλάγιο άουτ και έπιασε την βοηθό διαιτητή στον ώμο, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δυο πρωταγωνιστές του περιστατικού δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν.

Πάντως, ο άσος της Σίτι δεν παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.