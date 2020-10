Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: “Ναι” στο δεύτερο debate είπε ο Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με διαφορετικούς κανόνες θα διεξαχθεί το δεύτερο και τελευταίο debate μεταξύ των δύο υποψήφιων για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα συμμετάσχει στο δεύτερο και τελευταίο τηλεοπτικό debate με τον Δημοκρατικό υποψήφιο για την προεδρία, τον Τζο Μπάιντεν, παρά το ότι αποφασίστηκαν αλλαγές στους κανόνες, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ άδικες».

«Θα συμμετάσχω, απλά νομίζω ότι είναι μεγάλη αδικία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς συνεχίζει τις αλλεπάλληλες προεκλογικές εμφανίσεις του.

«Είναι πολύ άδικο το ότι άλλαξαν τη θεματολογία της συζήτησης και είναι πολύ άδικο ότι θα συντονίσει μια παρουσιάστρια εντελώς προκατειλημμένη» εναντίον του, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Τη συζήτηση έχει αποφασιστεί να συντονίσει η Κρίστεν Γουέλκερ, η ανταποκρίτρια του NBC News στον Λευκό Οίκο, η οποία χαίρει γενικού σεβασμού.

Νωρίτερα χθες, η ανεξάρτητη επιτροπή που ορίζει τους κανόνες των τηλεμαχιών των προέδρων στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο debate, θα κόβεται ο ήχος στο μικρόφωνο του ενός υποψηφίου τα πρώτα δύο λεπτά της τοποθέτησης του άλλου έπειτα από κάθε ερώτηση, ώστε να αποφευχθεί η κακοφωνία που χαρακτήρισε την πρώτη τους τηλεμαχία.

Έτσι, τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ θα έχουν δύο λεπτά για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση της συντονίστριας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο έτερος συνομιλητής δεν θα μπορεί να πάρει τον λόγο. Αφού θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα δύο λεπτά, θα μπορεί να γίνει ανοικτός διάλογος για την υπόλοιπη διάρκεια κάθε δεκαπεντάλεπτης ενότητας της συζήτησης.

Ο διευθυντής της εκστρατείας του Τραμπ, ο Μπιλ Στέπιεν, αντέδρασε έντονα στην αλλαγή αυτή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να κάνει debate με τον Τζο Μπάιντεν, όποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής κι αν αποφασίσει αυτή η μεροληπτική επιτροπή, σε μια ύστατη προσπάθεια να δώσει προβάδισμα στον υποψήφιο που προτιμά», υποστήριξε ο Στέπιεν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εκστρατείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τεθούν στο τραπέζι οι υποθέσεις του Χάντερ Μπάιντεν, του γιου του Τζο Μπάιντεν, στις οποίες αναφέρεται ολοένα πιο συχνά πλέον ο Τραμπ, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

«Εάν τα μέσα ενημέρωσης δεν θέσουν ερωτήσεις για αυτά τα ζητήματα στον Τζο Μπάιντεν, θα το κάνει ο πρόεδρος, και δεν θα υπάρχει διαφυγή για τον Μπάιντεν», πρόσθεσε ο Στέπιεν.

Στο πρώτο ντιμπέιτ, τον Σεπτέμβριο, ο θυελλώδης μεγιστάνας διέκοψε 71 φορές τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, ενώ ο Μπάιντεν διέκοψε τον Τραμπ 22 φορές, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Κανονικά οι αντίπαλοι υποψήφιοι για την προεδρία θα έπαιρναν μέρος στο δεύτερο τηλεοπτικό ντιμπέιτ τους την περασμένη Πέμπτη, αλλά η επιτροπή αξίωσε η εκπομπή αυτή να γίνει ψηφιακά, καθώς ο πρόεδρος ανέρρωνε ακόμη μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, κάτι που ο Τραμπ απέρριψε ξερά χαρακτηρίζοντάς το «γελοίο» και υποστηρίζοντας πως θα «τον έκοβαν όποτε ήθελαν». Οι δύο άνδρες κατόπιν έκαναν χωριστές τηλεοπτικές εμφανίσεις εκείνη την ημέρα.

Το δεύτερο ντιμπέιτ, που προβλέπεται να γίνει μεθαύριο Πέμπτη στο Νάσβιλ (Τενεσί), θα είναι το τελευταίο πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.