Αθλητικά

Μίλαν: ανανεώνει το συμβόλαιο του 39χρονου Ιμπραΐμοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εμφανίσεις του αειθαλή Σουηδού επιθετικού δικαιολογούν απόλυτα την απόφαση των Μιλανέζων.

Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο ρόστερ της Μίλαν και θα παίζει ως τα 40 του στη Serie A!

Ο Σουηδός σταρ, ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την τελευταία 15ετία, πρόκειται ν' ανανεώσει τις επόμενες ημέρες το συμβόλαιο του με την ομάδα του Μιλάνου για μια ακόμη σεζόν, όπως σχετικά αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera».

Ο 39χρονος άσος, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο, χωρίς μείωση των αποδοχών του, παραμένοντας στα έξι εκατ. ευρώ.

Αναφέρεται μάλιστα πως ο ατζέντης του, Μίνο Ραϊόλα, θα συναντηθεί με τη διοίκηση της Μίλαν το επόμενο διάστημα για την ανανέωση του συμβολαίου του για έναν επιπλέον χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2022.

Ο «Ιμπρα» ξεκίνησε δυνατά τη φετινή σεζόν έχοντας τέσσερα γκολ στο ενεργητικό του, πετυχαίνοντας μάλιστα και τα δύο τέρματα της ομάδας του στο ντέρμπι κόντρα στην Ίντερ (2-1).