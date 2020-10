Αθλητικά

Ο Μητσοτάκης “παίρνει πίσω” την απόφαση για παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα

Η ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού για την παρουσία των φιλάθλων στα γήπεδα.

Με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανακαλείται η απόφαση για την παρουσία περιορισμένου αριθμού φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Ο Πρωθυπουργός λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση κρουσμάτων παντού στην Ευρώπη κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί και στην Ελλάδα, έκρινε ότι η διεξαγωγή αγώνων έστω και με λίγους φιλάθλους, τη στιγμή που απαιτείται η αποφυγή κάθε συγχρωτισμού και η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων, θα έστελνε το λάθος μήνυμα στους πολίτες.

«Η Κυβέρνηση αποφάσισε τη μερική επιστροφή φιλάθλων στα γήπεδα για το Πρωτάθλημα Super League 1, καθώς και τους αγώνες των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου, κατόπιν έγκρισης της UEFA και με αυστηρή τήρηση πάντα των υγειονομικών κανόνων», είχε ανακοινώσει χθες η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής

ΣΥΡΙΖΑ: Αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κάνει καψώνια στους υπουργούς του είναι δικαίωμά του

Σε δήλωση του Αν. Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλεξάνδρου Νικολαΐδη αναφέρεται «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Πέτσας σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί υπερθεμάτιζε για την απόφαση του υφυπουργού αθλητισμού κύριου Αυγενάκη σχετικά με την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα εν μέσω πανδημίας. Δυο ώρες αργότερα ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε τελικά να αδειάσει πανηγυρικά και τον υφυπουργό του και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αν θέλει να κάνει καψώνια στους υπουργούς του είναι δικαίωμά του. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό, αλλά ότι η κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο με την πανδημία. Το αλαλούμ, οι καθημερινές παλινωδίες και οι κινήσεις πανικού έχουν οδηγήσει όχι μόνο στην δραματική αύξηση των κρουσμάτων αλλά και στην ολοένα και διογκούμενη δυσπιστία των πολιτών»