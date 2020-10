Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: με sms στα κινητά των πολιτών τα αποτελέσματα των rapid test

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Αρκουμανέα, επισκέφθηκε σήμερα το σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όπου κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν δωρεάν rapid tests αντιγόνου σε πολίτες.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κικίλιας, ανέφερε τα εξής:

Θέλω να ευχαριστήσω τη ΣΤΑΣΥ και το Υπουργείο Μεταφορών για τη δυνατότητα που μας δίνει, έτσι ώστε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας να μπορεί να είναι σήμερα στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, να εξυπηρετεί τους πολίτες και να διενεργήσει αυτούς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους επιδημιολογικού ενδιαφέροντος.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ένα μεγάλο θέμα παγκοσμίως, είναι πόσοι πολίτες εν μέσω COVID χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Οπότε είναι σημαντικό για εμάς, για επιστημονικούς λόγους και για λόγους Δημόσιας Υγείας, να ξέρουμε ποια είναι τα ποσοστά αρνητικών και θετικών δειγμάτων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, γιατί βλέπω ότι πλέον στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΥ η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Τα κλιμάκια διεξάγουν το τεστ, το αποτέλεσμα έρχεται με μήνυμα στο κινητό των πολιτών και εμείς μπορούμε να καταχωρούμε στη βάση μας τα δεδομένα.

Από την πλευρά του ο κ. Αρκουμανέας, δήλωσε ότι «είμαστε στο Μετρό του Συντάγματος, όπου έχουμε 16 ιατρεία που πραγματοποιούν τεστ αντιγόνου για τον κορονοϊό» και συμπλήρωσε:

Έχουμε ήδη κάνει 350 τεστ και έχουμε 6 θετικά. Θα συνεχίσουμε σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, γιατί όπως βλέπετε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, υπάρχει αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Και στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες βλέπουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων.

Θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες όλοι μας, επειδή αναμένουμε και εμείς μια αύξηση των κρουσμάτων, να είμαστε προσεκτικοί και είναι πάρα πολύ βασικό να τηρούμε τα μέτρα. Δεν χρειάζεται να πάει μία περιοχή στο κόκκινο ώστε να αρχίσουν οι πολίτες να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα. Πρέπει όλοι μας, σε όλη τη χώρα, καθημερινά, μάσκα, απόσταση και πλύσιμο χεριών. Πρέπει να το τηρούμε ευλαβικά ώστε τις επόμενες εβδομάδες και πηγαίνοντας προς τον χειμώνα, να καταφέρουμε ακόμα μια φορά ως χώρα να ανταπεξέλθουμε στην πανδημία.