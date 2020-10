Τεχνολογία - Επιστήμη

Ωριωνίδες: Κορυφώνεται η βροχή από “πεφταστέρια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καλύτερες ώρες για την παρατήρηση του φαινομένου στον ουρανό της Ελλάδας.

Οι Ωριωνίδες, η βροχή από «πεφταστέρια» του φθινοπώρου, κορυφώνονται τα βράδια της Τρίτης και της Τετάρτης στο βόρειο ημισφαίριο, το οποίο περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

Οι Ωριωνίδες είναι μια μέτριας έντασης βροχή διαττόντων, που κάθε χρόνο εμφανίζονται από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Οι καλύτερες ώρες για παρατήρηση είναι με κατεύθυνση προς την Ανατολή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα και πριν την αυγή.

Ονομάσθηκαν έτσι, επειδή φαίνεται να προέρχονται από τον αστερισμό του Ωρίωνα, ενώ δημιουργούνται από την «ουρά» που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης του Χάλεϊ. Δεκάδες μετέωρα -συνήθως γύρω στα 20 την ώρα- εισέρχονται και καίγονται στην ατμόσφαιρα της Γης.

Τα «πεφταστέρια» τους είναι γρήγορα και συχνά κινούνται με μεγάλη ταχύτητα έως 67 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, αφήνοντας έντονα ίχνη στον ουρανό.