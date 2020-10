Πολιτική

Δένδιας: Επιστολές για εμπάργκο όπλων από χώρες της ΕΕ στην Τουρκία

Το περιεχόμενο των επιστολών που απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών προς Ευρωπαίους ομολόγους του.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε επιστολές προς στους ομολόγους του της Γερμανίας Heiko Maas, της Ισπανίας Arancha Gonzalez-Laya και της Ιταλίας Luigi Di Maio, επισημαίνει τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες, όπως υπογραμμίζει, αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων με στρατιωτικά μέσα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθυμίζει την σχετική παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την υποχρέωση των Κρατών Μελών της ΕΕ, όπως αυτή προκύπτει από Κοινή Θέση της, να αναστείλουν τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού προς τρίτες χώρες, οι οποίες χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτό για επιθετικές ενέργειες ή την περιφερειακή αποσταθεροποίηση, όπως ακριβώς πράττει η Τουρκία.

Ειδικά στην επιστολή του προς τον Γερμανό ομόλογό του, ο Έλληνας Υπουργός ζητάει να μην δοθούν οι άδειες για την εξαγωγή συγκεκριμένου στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία, όπως υποβρύχια, φρεγάτες, αεροσκάφη και αναβάθμιση τεθωρακισμένων.

Νωρίτερα, η Ελλάδα μέσω επίσημου αιτήματός της είχε ζητήσει την αναστολή της τελωνειακής σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, μετά από σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Αθήνα για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας.