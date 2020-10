Υγεία - Περιβάλλον

Σποτ με τον Γιώργο Παπαδάκη για το αντιγριπικό εμβόλιο και την μάσκα (βίντεο)

Εκστρατεία από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για την ευαισθητοποίηση και την θωράκιση της υγείας των πολιτών.

Με κεντρικό σύνθημα «Φέτος φέρσου έξυπνα - Εμβολιάσου έγκαιρα» ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ξεκινάει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την αναγκαιότητα εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων αλλά και τη χρήση μάσκας.

Μέχρι σήμερα έχουν συνταγογραφηθεί περίπου 2.100.000 εμβόλια και έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα με τα συστήματα της ΗΔΙΚΑ, περίπου 1.500.000 εμβολιασμοί.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου από τον πρόεδρο κ. Απόστολο Βαλτά. Όπως ανέφερε «η φετινή Αντιγριπική Εμβολιαστική περίοδος συμπίπτει με το δεύτερο κύμα Πανδημίας του Covid 19 στην πατρίδα μας. Η συγκυρία αυτή απαιτεί να θωρακίσουμε το πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού, από την εποχική γρίπη, γιατί έτσι θα είναι πολύ μειωμένες οι επιπτώσεις από τυχόν νόσηση από τον κορωνοϊό. Το φετινό σποτ βασίστηκε στις ιδέες μιας ομάδας νέων συναδέλφων Φαρμακοποιών, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημοσίως. Στο φετινό σποτ, που εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συμμετέχουν αφιλοκερδώς ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης και η ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά» .

«Περισσότεροι, έγκαιροι και στοχευμένοι εμβολιασμοί είναι το φετινό διακύβευμα για τους Έλληνες Φαρμακοποιούς» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλτάς και συνέχισε: «Όλοι γνωρίζουν ότι το ποσοστό των εμβολίων που διενεργούνται στα φαρμακεία είναι μεγαλύτερο από 90%. Ο Π.Φ.Σ. διεκδίκησε και πέτυχε τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης των Φαρμακοποιών για τη διενέργεια των εμβολιασμών. Ήδη σε 7 Κύκλους διαδικτυακής εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης, περισσότεροι από 8.100 φαρμακοποιοί έχουν λάβει την αναγκαία πιστοποίηση. Η συμβολή μας όμως στην επιτυχία του Εθνικού Εμβολιαστικού στόχου δεν σταματάει εδώ. Τόσο πέρυσι όσο και φέτος έχουμε αναλάβει μια εξαιρετικά εκτεταμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, φυλλάδια και αφίσα στα φαρμακεία, τηλεοπτικό σποτ και ραδιοφωνικά μηνύματα είναι τα όπλα μας στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, μαζί φυσικά με την καταλυτική διαπροσωπική ενημέρωση και συμβουλευτική που οι Φαρμακοποιοί προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες, ασθενείς και ασφαλισμένους, μέσα από το τεράστιο δίκτυο των 11.000 φαρμακείων σε όλη τη χώρα. Οι προσπάθειές μας στο μέτωπο του Αντιγριπικού εμβολιασμού, μαζί φυσικά με εκείνες και των άλλων θεσμικών φορέων, είχαν ως αποτέλεσμα πέρυσι να διενεργηθούν περίπου 3.500.000 εμβολιασμοί. Για τη φετινή περίοδο, ο στόχος έχει τεθεί ακόμη υψηλότερα. Έχουν εξασφαλιστεί και θα διατεθούν μέσω των φαρμακείων περίπου 4.200.000 εμβόλια σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ε.Ο.Φ. Η συνταγογράφηση των εμβολίων έχει ξεκινήσει από τις 28/9/2020» .

«Ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διεκδικήσαμε και πετύχαμε την παράταση της ισχύος των συνταγών για τα αντιγριπικά εμβόλια μέχρι τις 31/12/2020. Έτσι ώστε οι πολίτες να εμβολιαστούν χωρίς το άγχος της λήξης των συνταγών τους. Επίσης η ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία των προγραμμάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι Φαρμακοποιοί, υλοποίησαν και έθεσαν σε λειτουργία μια εφαρμογή στην οποία ο φαρμακοποιός, σε ελάχιστο χρόνο, θα καταγράφει τον διενεργηθέντα εμβολιασμό. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια ακριβής και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών», ανέφερε ο κ. Βαλτάς και κατέληξε «Τα φαρμακεία με την αδιάλειπτη λειτουργία τους απέδειξαν ότι μπορούν επιτυχώς να αποτελέσουν δομές Υγείας και να στηρίξουν το Σύστημα Υγείας. Το φαρμακείο εισέρχεται πλέον σε νέα φάση. Μετά τους εμβολιασμούς, στη νέα περίοδο της πανδημίας που αλλάζει την καθημερινότητα από όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ενισχύει τον ρόλο του στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η άριστη διασπορά των φαρμακείων σε ολόκληρη τη χώρα και η απρόσκοπτη λειτουργία τους διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας και συντελούν στην αποσυμφόρηση του δημόσιου συστήματος υγείας».