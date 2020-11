Life

Mike D: δημοπρασία συλλογής έργων Τέχνης αξίας 30 εκ. δολαρίων

Το μέλος των Beastie Boys, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πουλήσει τη συλλογή της μητέρας του.

Το μέλος των Beastie Boys, Mike D ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πουλήσει τη συλλογή έργων τέχνης της μητέρας του σε δημοπρασία στις αρχές του επόμενου έτους.

Η συλλογή συγκεντρώθηκε από την Έστερ Ντάιαμοντ σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και τον σύζυγό της, έμπορο τέχνης, Χάρολντ.

Η αξία της υπολογίζεται περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, και περιλαμβάνει μια σειρά σημαντικών έργων σύγχρονων καλλιτεχνών, αλλά και μεγάλων ζωγράφων του παρελθόντος που περιήλθαν στην κυριότητα της Έστερ μετά τον θάνατο του συζύγου της το 1982.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Mike D εξήγησε τη στενή σύνδεση των γονιών του με τον κόσμο της τέχνης: «Η μητέρα και ο πατέρας μου εντάχθηκαν πλήρως στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης της Νέας Υόρκης προτού γεννηθώ. Αρκετά έργα του Ρόθκο που πωλούνται σήμερα από τον οίκο Sotheby's κάποια στιγμή πέρασαν από τα χέρια των γονιών μου».

Ο Mike D αναφέρθηκε επίσης στην γκάμα αντικειμένων και έργων τέχνης που θα διατεθούν προς πώληση, προσθέτοντας ότι «η σύγκριση των στυλ των επίπλων, των έργων ζωγραφικής και γλυπτικής είναι πολύ εντυπωσιακή».

Η δημοπρασία με τίτλο «Fearless: The Collection of Hester Diamond» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον Sotheby's New York τον Ιανουάριο του 2021.