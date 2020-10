Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο εφιάλτης επέστρεψε στη Λομβαρδία

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 11 το βράδυ είναι ένα από τα μέτρα που θα επιβληθούν, στην περιφέρεια που δοκιμάστηκε περισσότερο από κάθε άλλη στο πρώτο κύμα της πανδημίας.

Η Λομβαρδία, η πλούσια περιφέρεια του ιταλικού βορρά που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία της Covid-19, ετοιμάζεται να επιβάλει από μεθαύριο, Πέμπτη, το βράδυ νυκτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας για πρώτη φορά μετά το τέλος του lockdown στις αρχές Μαΐου, ώστε να περιορίσει τις μολύνσεις.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύει από τις 23:00 (τοπική ώρα, 24:00 ώρα Ελλάδας) έως τις 05:00 (τοπική ώρα, 06:00 ώρα Ελλάδας).

«Συμφωνώ με το σενάριο των πιο περιοριστικών μέτρων στη Λομβαρδία. Μίλησα γι' αυτό με τον πρόεδρο (της περιφέρειας Ατίλιο) Φοντάνα και τον δήμαρχο (του Μιλάνου Τζουζέπε) Σάλα και θα εργασθούμε μαζί τις επόμενες ημέρες προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

Στην Ιταλία καταγράφεται από την Παρασκευή μεγάλη αύξηση των νέων κρουσμάτων της Covid-19, με περισσότερους από 10.000 ασθενείς την ημέρα, και η Λομβαρδία είναι η περιφέρεια που πλήττεται περισσότερο, όπως είχε συμβεί και στην αρχή της πανδημίας, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Οικονομικός πνεύμονας της Ιταλίας, μαζί με το Βένετο και την Εμίλια-Ρομάνια, η Λομβαρδία κατέγραψε χθες, Δευτέρα, 1.687 νέα κρούσματα από τα 9.338 που καταγράφηκαν σε όλη την Ιταλία. Από την αρχή της πανδημίας έχει καταγράψει 128.456 κρούσματα (ολόκληρη η Ιταλία έχει καταγράψει 423.578), από τα οποία 17.084 έχουν καταλήξει (σ' ολόκληρη την Ιταλία έχουν καταγραφεί 36.616 θάνατοι), σύμφωνα με τους αριθμούς που έδωσε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας.

Από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου, ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 που νοσηλεύονται στη Λομβαρδία αυξήθηκε κατά 145% και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική κατά 126%. Έτσι οι περιφερειακές αρχές ζήτησαν αυτή την απαγόρευση της κυκλοφορίας καθώς και το κλείσιμο το σαββατοκύριακο των καταστημάτων που δεν πωλούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης.

Από το Σάββατο η Λομβαρδία είχε επιβάλει πιο αυστηρά μέτρα, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων το κλείσιμο όλων των μπαρ και των εστιατορίων από τα μεσάνυχτα και την αναστολή όλων των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Έκτοτε έχει ακολουθήσει το παράδειγμά της ολόκληρη η Ιταλία.