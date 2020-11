Τεχνολογία - Επιστήμη

Το αντιγριπικό εμβόλιο και η άμυνα για τον κορονοϊό

Τι αποκαλύπτει ολλανδική μελέτη, για την συμβολή του εμβολίου για την γρίπη στην θωράκιση του οργανισμού έναντι της COVID-19.

Το εμβόλιο κατά της γρίπης μπορεί να βοηθήσει, τουλάχιστον ορισμένους ανθρώπους, να αμυνθούν καλύτερα κατά του κορονοϊού SARS-CoV-2 και της λοίμωξης COVID-19, σύμφωνα με Ολλανδούς επιστήμονες.

Η μελέτη τους σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ολλανδικών νοσοκομείων βρήκε ότι όσοι είχαν εμβολιαστεί κατά της γρίπης τον προηγούμενο χειμώνα, είχαν μικρότερη πιθανότητα να μολυνθούν από τον νέο ιό. Η ανάλυση των περιστατικών Covid-19 έδειξε ότι ο αριθμός των λοιμώξεων αυτών ήταν κατά 39% μικρότερος μεταξύ όσων από το νοσοκομειακό προσωπικό είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο πέρυσι.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από εργαστηριακά πειράματα, στα οποία φάνηκε ότι το περυσινό τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο ενισχύει την άμυνα των υγιών κυττάρων, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την αντίδραση των κυτταροκινών, ώστε να τα κύτταρα ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά όχι μόνο κατά των ιών της γρίπης, αλλά και κατά του κορονοϊού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ρουμανικής καταγωγής καθηγητή λοιμωξιολογίας και ανοσολογίας Μιχάι Νετέα του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Ράντμπουντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, δήλωσαν ότι «αυτό μπορεί να σημαίνει πως το εμβόλιο για τη γρίπη μπορεί να προσφέρει μερική προστασία έναντι και των δύο λοιμώξεων, τόσο της γρίπης όσο και της Covid-19, φέτος το χειμώνα».

Κάθε χρόνο η γρίπη προκαλεί 290.000 έως 650.000 θανάτους παγκοσμίως και ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται κατ' εξοχήν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Και άλλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δώσει ενδείξεις για καλύτερη προστασία κατά του κορονοϊού όσων εμβολιάζονται για τη γρίπη. Παραμένει άγνωστος ακόμη ο ακριβής βιολογικός μηχανισμός που μπορεί να παρέχει αυτή την αυξημένη προστασία.