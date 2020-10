Τεχνολογία - Επιστήμη

Έρευνα: ο κορονοϊός "ταλαιπωρεί επί μακρόν" ακόμη και νεαρούς ασθενείς

Tέσσερις μήνες μετά την εμφάνιση των αρχικών συμπτωμάτων, το 98% συνέχιζε να εμφανίζει κόπωση.

Νέοι και -κατά τα άλλα υγιείς- ενήλικες που πέρασαν σχετικά ελαφριά την Covid-19, χωρίς να χρειαστούν εισαγωγή σε νοσοκομείο, μπορεί παρόλα αυτά να ταλαιπωρούνται στη συνέχεια για καιρό από μακρόχρονα προβλήματα εξαιτίας της λοίμωξης από τον κορονοϊό, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, μελέτησαν 201 ασθενείς με μέση ηλικία 44 ετών (το 70% γυναίκες και το 30% ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό), που είχαν αναρρώσει από την Covid-19. Το 90% των ατόμων δεν είχαν άλλα υποκείμενα νοσήματα, όπως διαβήτη, υπέρταση ή καρδιοπάθεια, ενώ μόνο το 18% ήταν αρκετά άρρωστοι για να νοσηλευθούν.

Όμως, κατά μέσο όρο τέσσερις μήνες μετά την εμφάνιση των αρχικών συμπτωμάτων της Covid-19 και παρά την αποδρομή της λοίμωξης στο μεταξύ, το 98% συνέχιζαν να εμφανίζουν κόπωση, το 92% καρδιοαναπνευστικά συμπτώματα, το 88% μυϊκούς πόνους, το 87% δύσπνοια, το 83% πονοκεφάλους και το 73% γαστρεντερικά προβλήματα. Το 42% είχαν τουλάχιστον δέκα συμπτώματα.

Οι βλάβες σε όργανα ήταν συχνότερες σε όσους είχαν χρειαστεί νοσηλεία, όμως δεν περιορίζονταν σε αυτούς, καθώς δύο στους τρεις ασθενείς (66%) είχαν κάποιο πρόβλημα σε τουλάχιστον σε ένα όργανο τους, ενώ το 25% των ασθενών είχαν προβλήματα σε περισσότερα από ένα όργανα. Οι εξετάσεις με μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ήπιες βλάβες πνευμόνων στο 33% των ασθενών, στην καρδιά στο 32%, στα πάγκρεας στο 17%, στα νεφρά στο 12%, στο ήπαρ στο 10% και στη σπλήνα στο 6%.

Οι ερευνητές ανέφεραν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, πως δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα προβλήματα προκλήθηκαν μόνο από τον κορονοϊό, όμως αναδεικνύεται η ανάγκη να παρακολουθούνται ακόμη και οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς της Covid-19 σε βάθος χρόνου μετά την ανάρρωση τους.