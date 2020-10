Κόσμος

Κύπρος: συνάντηση Αναστασιάδη – Τατάρ

Ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, πριν από την εθιμοτυπική του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα επισκεφθεί την Άγκυρα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Ο κ. Τατάρ παραχώρησε συνέντευξη σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας Haber Kibris, όπου ανέφερε ότι ο κ. Αναστασιάδης του τηλεφώνησε προσωπικά για να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του για την εκλογή του.

Κατόπιν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, απάντησε ότι η πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

Σημείωσε, δε, ότι της συνάντησής του με το Νίκο Αναστασιάδη θα προηγηθεί επίσκεψη του ίδιου στην Άγκυρα.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ακριβή ημερομηνία, ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του είπε, «αυτή τη φορά θέλω να σε υποδεχθώ ως πρόεδρο».

Καταλήγοντας, ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι προσκάλεσε τον κ. Ερντογάν στα εγκαίνια του νέου νοσοκομείου πανδημίας στην κατεχόμενη Λευκωσία, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.