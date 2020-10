Οικονομία

Κομισιόν: Έγκριση ελληνικού προγράμματος στήριξης παραγωγών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους παραγωγούς αφορά το πρόγραμμα και πού στοχεύει. Τι προβλέπεται για την επιχορήγηση.

Ελληνικό πρόγραμμα ύψους 39,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη παραγωγών ορισμένων λαχανικών που επλήγησαν από τον κορονοϊό ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών "Kαλαμών", πρώιμο καρπούζι χαμηλής κάλυψης και εαρινή πατάτα. Θα είναι επίσης ανοιχτό σε παραγωγούς καλλιεργειών θερμοκηπίου ντομάτας, αγγουριών και μελιτζανών στην Κρήτη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών ρευστότητας των δικαιούχων, βοηθώντας τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Συγκεκριμένα:

η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και

το καθεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους.