Κόσμος

ΗΠΑ: επικηρύχθηκαν 6 Ρώσοι κατάσκοποι

Ποιες επιθέσεις τους καταλογίζουν και τι απαντά το Κρεμλίνο.

Έξι πρώην αλλά και νυν αξιωματικούς των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, επικήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν κυβερνοεπιθέσεις σε χώρες που ήταν ενάντια στα γεωπολιτικά συμφέροντα του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τις ηχητικές επιθέσεις σε μέλη αμερικανικών διπλωματικών αποστολών, ανάμεσα στα οποία είναι και ένας ομογενής πρώην κατάσκοπος.

Ανάμεσα στις ενέργειες που καταλογίζουν στους Ρώσους κατασκόπους, οι ΗΠΑ, είναι επίθεση στον κεντρικό εγκέφαλο του συστήματος ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, επιθέσεις από χάκερς και κυβερνοκατασκόπους κατά της υποψηφιότητας του Μακρόν, επιθέσεις στους Ολυμπιακούς αγώνες στη Νότια Κορέα μετά το σκάνδαλο με τους ντοπαρισμένους Ρώσους αθλητές, αλλά και ενέργειες για την απόκρυψη στοιχείων για τον θάνατο του Σεργκέι Κριπάλ και της κόρης του.

Η Ρωσία αρνήθηκε τις κατηγορίες και έκανε λόγο «πως είναι απόλυτα εμφανές πως τέτοιες πληροφορίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και αποσκοπούν στην ενίσχυση των αντιρωσικών αισθημάτων στην κοινωνία των ΗΠΑ και στη δημιουργία ενός κυνήγι μαγισσών και μιας κατασκοπικής μανίας».