Πολιτική

Μητσοτάκης: τηλεδιάσκεψη με την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός του υποσχέθηκε ότι θα τους επισκεφτεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω κορονοϊού. Τι είπε για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του The Hellenic Initiative Andrew N. Liveris και τον Πρόεδρο του The Hellenic Initiative της Αυστραλίας Nicholas Pappas με κύριο θέμα τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την ομογένεια της Αυστραλίας με την πατρίδα και τους τρόπους ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας. Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν μέσω διαδικτύου εκατοντάδες μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αυστραλίας.

Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε θερμό χαιρετισμό σε όσους παρακολούθησαν τον διάλογο και υποσχέθηκε να τους επισκεφθεί, «Προσπάθησα να έρθω στην Αυστραλία, αλλά δυστυχώς λόγω της COVID χρειάστηκε να επαναπρογραμματίσουμε συνολικά τα ταξίδια μας, έτσι ελπίζω ότι είτε το 2021 είτε το 2022 θα μπορέσω να έρθω και να γνωρίσω από κοντά αυτή την εξαιρετικά δυναμική και ζωντανή ελληνική κοινότητα», ανέφερε.

Μιλώντας για το 2021 και την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία το 1821, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αποτελεί και μία ευκαιρία «να επανασυστήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο ως μια σύγχρονη και δυναμική χώρα που δεν στηρίζεται μόνο στο ένδοξο παρελθόν αλλά αγκαλιάζει τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού, «Καταφέραμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που έμενε σε εκκρεμότητα, αυτό που πάντοτε μου ανέφεραν τα μέλη της ελληνικής διασποράς όποτε ταξίδευα στο εξωτερικό. Στο εξής, κυρίως η νεότερη γενιά, όσοι έφυγαν από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα».

«Έχω εγκρίνει τη σχετική πλατφόρμα, έχουμε τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές για να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν άψογα και θα είναι οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα στηθούν κάλπες σε όλο το κόσμο, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες, και μάλιστα με τη διαφορά της ώρας θα είστε οι πρώτοι που θα ψηφίσουν», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εμπιστοσύνη φέρνει επενδύσεις

Οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού του μετέφεραν την ικανοποίησή τους για την ιδιαίτερα θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από την αντιμετώπιση του πρώτου αλλά και του δεύτερου κύματος της πανδημίας αλλά και χάρη σε θετικές ειδήσεις, όπως η ανακοίνωση της μεγάλης επένδυσης της Microsoft.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι επενδύσεις όπως αυτή της Microsoft δείχνουν την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας μας και σημείωσε, «Οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν αφορούν πια μόνο τον τουρισμό, αφορούν τον ψηφιακό και τον “πράσινο” μετασχηματισμό, αφορούν τις δεξιότητες, και γι’ αυτό έχουμε ως κυβέρνηση έναν ευρύτατο επενδυτικό προσανατολισμό και έχουμε εξασφαλίσει τους Ευρωπαϊκούς πόρους για αυτή τη μετάβαση».

Απαντώντας στα θετικά σχόλια για τη διαχείριση της πανδημίας ο Πρωθυπουργός ανέφερε, «Καταφέραμε να διαχειριστούμε με επιτυχία το πρώτο κύμα αλλά και τώρα, αν δείτε όλους τους ευρωπαϊκούς χάρτες, είμαστε μία από τις χώρες της Ευρώπης που τα πηγαίνει καλύτερα στη διάρκεια του δεύτερου κύματος. Αυτό μας ικανοποιεί αλλά γνωρίζουμε ότι μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Γι' αυτό ζητώ πάντοτε από όλους να παραμένουμε σε πολύ μεγάλη εγρήγορση και ασφαλώς όποτε απαιτείται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα πάντοτε θα το κάνουμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε όσα πετύχαμε καθώς διαχειριζόμαστε το δεύτερο κύμα»