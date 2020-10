Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: νέα έξοδος στις αγορές

Η έξοδος θα γίνει με επανέκδοση ομολόγου. Στόχος μας ακόμα χαμηλότερο επιτόκιο, τόνισε ο Σταϊκούρας.

Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, το οποίο είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει εξουσιοδοτήσει τις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs HSBC και J.P Morgan οι οποίες λειοτυργούν ως ανόδοχοι για το άνοιγμα των υφιστάμενων ομολόγων με κουπόνι 1,875% και ωρίμανση στις 4 Φεβρουαρίου 2035.

Η κοινοπρακτική έκδοση θα ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τον όρο των συνθηκών της αγοράς.

«Στόχος μας είναι να καταφέρουμε χαμηλότερο επιτόκιο από το 15ετές ομόλογο που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 που ήταν στο 1,91%» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ενημερώνοντας την επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την δεύτερη έξοδο της χώρας στις αγορές με την έκδοση 15ετούς ομολόγου.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπογράμμισε ότι εκτός από τα 15ετή ομόλογα , «η χώρα μας έχει βγει στις αγορές με επιτυχία και έχει καταφέρει να δανειστεί συνολικά 14 δις ευρώ, με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν το 1/3, από αυτό των προηγούμενων ετών»

«Προσδοκούμε» είπε ο υπουργός, και για το νέο 15ετές ομόλογο, να καταφέρουμε να έχει ένα χαμηλότερο επιτόκιο από εκείνο της έκδοσης του Φεβρουαρίου του 2020 καθώς θα είναι «ένα ακόμα δείγμα της εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική οικονομία».