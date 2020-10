Οικονομία

Τσίπρας: Το νέο πτωχευτικό δίκαιο είναι ολοκληρωτική αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι διατάξεις του νέου πτωχευτικού δικαίου έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι διατάξεις του νέου πτωχευτικού δικαίου έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα γιατί για πρώτη φορά δημιουργείται μια συνθήκη ολικής απώλειας της ιδιωτικής περιουσίας», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών.

«Ο υπουργός Οικονομικών μίλησε για μια ολιστική παρέμβαση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Κατά την γνώμη μου εδώ έχουμε μια ολιστική ή ολοκληρωτική αν θέλετε αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας», τόνισε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως εξήγησε, «μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως πτωχεύουν και χρεοκοπούν επιχειρήσεις και κράτη, δεν γνωρίζαμε πως πτωχεύουν και φυσικά πρόσωπα». Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όπως σημείωσε, «είναι το γεγονός ότι οι νέες αυτές ρυθμίσεις έρχονται δέκα χρόνια μετά την πτώχευση της χώρας και δύο χρόνια μετά την ρύθμιση του χρέους και της ανάκαμψης της οικονομίας».

«Βλέπουμε ότι όσοι άντεξαν τις κρίσεις, οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, θα βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο της ατομικής χρεοκοπίας» και αυτό όπως εξήγησε θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, αν λάβουμε υπόψιν και τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την διεύρυνση των ανισοτήτων και την συρρίκνωση του εισοδήματος από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε δημόσια την στήριξή του στην πρόταση νόμου που έχει φέρει στον δημόσιο διάλογο η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί η πρωτοβουλία αυτή ως μία άμυνα της κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε νομοθετικές παρεμβάσεις που θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο και θα δυσχεράνουν την δυνατότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αντέξουν από την νέα επιδείνωση της οικονομίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης, Δημήτρης Αυγητίδης, είπε κατέθεσαν την πρόταση που έχουν επεξεργαστεί σημαντικοί επιστήμονες του χώρου, καθηγητές, δικαστές, νομικοί, με σκοπό να συνεισφέρουν στον δημόσιο διάλογο για το πτωχευτικό. «Φοβούμαστε ότι έγινε αυτό που θέλαμε να αποτρέψουμε, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα να μην αντιμετωπιστούν σαν μια επιχείρηση που είναι υπό πτώχευση και που θα πρέπει να ακολουθήσει ρευστοποίηση της περιουσίας της», είπε, τονίζοντας ότι «επιδίωξη μας ήταν να ακολουθήσει ένα πτωχευτικό δίκαιο που θα είχε κοινωνικό χαρακτήρα».

Πρόσθεσε ότι σήμερα στη Βουλή έχουμε ένα σχέδιο νόμου που αποκαλείται ως σχέδιο «δεύτερης ευκαιρίας» και ότι πιστεύουν πως «πρέπει να το συζητήσουμε κατά πόσο αποτελεί δεύτερη ευκαιρία και αν αποτελεί ευκαιρία, για ποιον είναι ευκαιρία και πώς θα μπορούσε να διορθωθεί».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Σπυράκος, μέλος της ΔΣ, τόνισε ότι η πρόταση της κυβέρνησης «έχει στοιχεία οπισθοδρόμησης σε σχέση με το νομικό γίγνεσθαι στην ΕΕ, το οποίο δεν φημίζεται και για την προοδευτικότητα της». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει ακόμη και ο σκοπός της πτώχευσης. «Έχει φύγει ο όρος της διατήρησης της επιχείρησης που στην παρούσα συνθήκες είναι ζητούμενο και τώρα στόχος είναι η ρευστοποίηση της επιχείρησης».