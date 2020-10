Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Νέες παρουσίες στην καθημερινότητα των πρωταγωνιστών της καθημερινής σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Όλο και περισσότερους τηλεθεατές μαγνητίζει η καθημερινή σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 22:00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Δρόσω γνωρίζει στο καμπαρέ τον Φίλιππο, γόνο ισχυρής οικονομικά οικογένειας, που γοητεύεται από την ομορφιά της. Ο Κωνσταντής συστήνει στην οικογένειά του τη Δόμνα και τον πατέρα της και ορίζουν σύντομα τους αρραβώνες τους. Ο Άγγελος ομολογεί στον Νέστορα πως είναι ερωτευμένος με τη Σοφούλα, ενώ εκείνη ομολογεί στον Λάμπρο τα κρυφά της αισθήματα γι’ αυτόν. Η Ελένη συγκρούεται με τον Βόσκαρη με στόχο να προστατεύσει μία νεαρή συγκρατούμενή της από τις άρρωστες ορέξεις του. Την ίδια στιγμή, ο Δούκας μαθαίνει πως η υπόθεσή του δε θα δικαστεί κι έτσι μπορεί να επιστρέψει στο χωριό για να πάρει την εκδίκησή του.

Στον ρόλο του Φίλιππου ο Ιωάννης Ασκάρογλου

Στον ρόλο της Δόμνας η Νεφέλη Κουλούρη

Στον ρόλο του Άγγελου ο Νίκος Λεκάκης

Στον ρόλο της Σοφούλας η Βίκυ Διαμαντοπούλου.





