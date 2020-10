Κοινωνία

Πήγε να παραλάβει… το αποφυλακιστήριο του, αλλά θα μείνει μέσα! (εικόνες)

Επισκέφθηκε την Κοινωνική Υπηρεσία του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού λίγες μέρες μετά την αποφυλάκιση του αλλά…

Δεν θα αποφύγει τον νέο εγκλεισμό του στις φυλακές, ένας Έλληνας που αποφυλακίστηκε πρόσφατα από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Κι αυτό γιατί το πρωί της Τρίτης, επιχείρησε να επισκεφθεί την Κοινωνική Υπηρεσία του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι, προκειμένου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να παραλάβει αντίγραφο αποφυλακιστηρίου του.

Σε έλεγχο όμως που πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς φρουρούς του Καταστήματος Κράτησης, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και στερεωμένες στη ζώνη του παντελονιού του (3) συσκευασίες εμπεριέχουσες (412) γραμμάρια ηρωίνη, (574) γραμμάρια και (531) γραμμάρια χασίς αντίστοιχα.

Ο εν λόγω συνελήφθη και ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση.