Υπουργείο Δικαιοσύνης - “Χαμόγελο του Παιδιού”: ένωση δυνάμεων για τα παιδιά

Τι αναφέρει το Σύμφωνο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι Κώστας Τσιάρας και Κώστας Γιαννόπουλος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την προώθηση Φιλικής προς τα Παιδιά Δικαιοσύνης

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας αποσκοπεί στην κοινή δέσμευση των δύο μερών για συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ τους ως προς τις προτεραιότητες, τις ανάγκες, τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και συμπράξεις προς όφελος των παιδιών και των δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα δε ως προς το πεδίο της Φιλικής προς τα παιδιά Δικαιοσύνης και της εκπόνησης και εφαρμογής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κατευθύνσεων του ΟΗΕ και της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας μετά την υπογραφή του Συμφώνου δήλωσε:

«Με συστηματική δουλειά και σε συνεργασία με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπονεί ένα σύγχρονο Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσουμε παράλληλες δράσεις που έχουν στο επίκεντρο μια δικαιοσύνη, περισσότερο, φιλική προς τα παιδιά. Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει τα θεμέλια για μια ευρύτερη συνεργασία με μοναδικό στόχο το συμφέρον του παιδιού».

O Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε: «Το Σύμφωνο που υπογράφουμε σήμερα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης θέτει ένα δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας για την εφαρμογή και προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών και τη προώθηση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο πιο «φιλικές για τα παιδιά» δικαστικές διαδικασίες. Καθημερινά εδώ και 25 χρόνια αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τα δικαιώματα των παιδιών πράξη και πορευόμαστε με πυξίδα τις αξίες μας για Φροντίδα, Αξιοπρέπεια και Ισότητα, και οδηγό τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Καθημερινά καλούμαστε να υποστηρίξουμε παιδιά που έχουν θυματοποιηθεί και φέρουν σημαντικά τραύματα στην ψυχή τους, παιδιά που η κανονικότητα στη ζωή τους δεν είναι δεδομένη. Για κάθε ένα από αυτά τα παιδιά δεσμευόμαστε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου που στο επίκεντρό του θέτει το Παιδί και την προάσπιση των Δικαιωμάτων του».

Το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει:

την υλοποίηση άμεσων θεσμικών αλλαγών για το σύστημα προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα

τη διοργάνωση αμοιβαίων εκπαιδευτικών δράσεων στο σύνολο των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και για τα παιδιά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως Δικαστικούς & Εισαγγελικούς Λειτουργούς, Επιμελητές Ανηλίκων, Φροντιστές των Στεγών Ανηλίκων

τη διενέργεια ερευνών σε όλες τις πτυχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης

την πραγματοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών και ειδικότερα της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και του δικαιώματος συμμετοχής των παιδιών και ελευθερίας στην έκφραση

τη συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα Προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas τα οποία ως εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα ενεργοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Mε γνώμονα, την πολυετή εμπειρία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων, της άμεσης και καθημερινής επαφής του με παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, παιδιά θύματα και ανήλικους μάρτυρες, της καθημερινής και ουσιαστικής συνεργασίας του με τις αρμόδιες Εισαγγελικές - Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Ανηλίκων - και Δικαστικές Αρχές αλλά και της επιστημονικής του κατάρτισης και συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Όργανα που στόχο έχουν την αποτελεσματική εφαρμογή των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών προτύπων που προστατεύουν και προάγουν τα δικαιώματα των παιδιών, καλείται:

να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου για όλες τις απαραίτητες διοικητικές, λειτουργικές, νομοθετικές και θεσμικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για τη βελτίωση του συστήματος προστασίας του παιδιού,

να καταθέτει τις προτάσεις του για την εκπόνηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Με σκοπό την υλοποίηση των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση του Υπουργείου όλες τις υπηρεσίες, δομές και υποδομές του στους τομείς της παιδικής προστασίας.

Συγκεκριμένα:

Την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Την Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 η οποία έχει στη διάθεσή της, όλο το 24ωρο σε επιχειρησιακό επίπεδο την Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με τη συμμετοχή και πιστοποιημένων Κυνοφιλικών Ομάδων, ειδικά μέσα (jeeps, ATV, μηχανή, ασθενοφόρα), το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Οδυσσέα».

Την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111

«Το Σπίτι του Παιδιού», ένα Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβου

Το Κέντρο Συνηγορίας Παιδιού, ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με όλα τα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα που λειτουργούν σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που εγγυάται την σωματική και ψυχική ασφάλεια των παιδιών θυμάτων ή ανήλικων μαρτύρων κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους προς τους αρμόδιους λειτουργούς.

Διαμερίσματα Άμεσης Φροντίδας Γυναικών Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας με Ανήλικα Παιδιά

Τις Κινητές Μονάδες Άμεσης Ψυχολογικής Υποστήριξης

Την «Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού» όπου εθελοντές παιδιά, μέλη εκπαιδεύονται ως προς τα δικαιώματά τους και οργανώνουν ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας. Η ομάδα έχει παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.