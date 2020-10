Πολιτική

Χρυσή Αυγή: Επίθεση Λαγού στην Πρόεδρο του δικαστηρίου

Τι αναφέρει και με ποιους χαρακτηρισμούς, ο Ευρωβουλευτής, που καταδικάστηκε για την εγκληματική δράση της οργάνωσης.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Γιάννης Λαγός αναφέρει «Η αλήθεια πάντα νικαει το σκοτάδι.Νέα απάντηση γροθιά στο στημένο δικαστήριο.Με ακλόνητα επιχειρήματα σας αποδομώ και σας διασύρω.Θα σας ξεσκεπάσω.Μην το ξεχνάτε ούτε λεπτό» (sic).

Σε ανάρτηση σε διαδικτυακό ιστότοπο, ο Ευρωβουλευτής, που είναι καταδικασμένος για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης και αναμένει την τελική απόφαση επί της ποινής του, αναφέρει:

«Η εμπάθεια της εντολοδόχου Λεπενιώτη, που μόνο σαν πρόεδρος ενός δίκαιου δικαστηρίου δεν λειτουργεί, την οδηγεί σε διαρκή σφάλματα που την εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Τελευταία της μεγάλη γκάφα είναι το ότι προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει ότι έχω παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους το 2015, γιατί έτσι της είπε κάποιος Καμπαγιάννης. Η Λεπενιώτη για άλλη μια φορά βιάστηκε και δεν είδε καν το βούλευμα με αριθμό 1031/2019, στο οποίο αναφέρεται σαφέστατα ότι ουδέποτε παραβίασα περιοριστικούς όρους. Κατανοώ το μίσος της απέναντι στο πρόσωπό μου, γιατί της έχω υποσχεθεί ότι το δικαστικό έγκλημα που έχει διαπράξει από κοινού με τους άλλους επίορκους δικαστές Ντόκο και Τσουλφόγλου (και όλο το παραδικαστικό), θα το ξεσκεπάσω, και η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο για τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Τίποτα δεν είναι ικανό να με κάνει να φοβηθώ και υπόσχομαι ότι θα υπάρξει δικαίωση για 67 αθώους, οι οποίοι άδικα τιμωρήθηκαν. Ο φάκελος που έχω σχηματίσει για την υπόθεση συνεχώς διογκώνεται από τους ερασιτεχνικούς και εκδικητικούς χειρισμούς της κας Λεπενιώτη.

Κυρία “Πρόεδρε” θα ήσασταν για γέλια, αν δεν ήσασταν για κλάματα».

Ο Γιάννης Λαγός παραθέτει και φωτογραφίες που παραπέμπουν σε δικαστικό έγγραφο και συγκεκριμένα σε βούλευμα Συμβουλίου Εφετών.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβερνητική ολιγωρία επέτρεψε στον Γ. Λαγό να εγκαταλείψει τη χώρα

Σε δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιου Καλπάκη, αναφέρεται «“Ο κ. Χρυσοχοΐδης, αντί να βάζει στα κρατητήρια 14χρονους μαθητές, οφείλει να απαντήσει άμεσα και χωρίς περιστροφές στα απλά ερωτήματα:

Γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Αυγή», ενημέρωσε τις αεροπορικές υπηρεσίες ότι πρέπει να εμποδίσουν την έξοδο του καταδικασμένου νεοναζί Γιάννη Λαγού από τη χώρα, μία ημέρα αφότου αυτός είχε ήδη φύγει στο εξωτερικό;

Πού οφείλεται αυτή η απαράδεκτη ολιγωρία που επέτρεψε σε έναν καταδικασμένο για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης να εγκαταλείψει τη χώρα;».