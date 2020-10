Οικονομία

“ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό”: νέο κατάστημα στο Περιστέρι

Η αλυσίδα βιολογικών προϊόντων συνεχίζει την επέκτασή της, στην Αττική, με το 13ο κατάστημα της.

Το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό», η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα, έφτασε τα 13 καταστήματα, εγκαινιάζοντας πρόσφατα ένα ακόμα one-stop shop στο Περιστέρι (Λεωφ. Θηβών 71) ώστε ο καταναλωτής να βρίσκει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με μία στάση, σε ένα κατάστημα!

Στο νέο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό» στα Δυτικά προάστια, οι καταναλωτές θα βρουν τη μεγαλύτερη γκάμα βιολογικών ειδών, από τρόφιμα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προϊόντα ψυγείου και κατεψυγμένα, αλλά και μιά μεγάλη ποικιλία σε είδη προσωπικής περιποίησης και οικιακής χρήσης, συμπληρώματα διατροφής, βρεφικά και παιδικά είδη αλλά και είδη σπιτιού.

Σημαντικό είναι ότι οι πλέον απαιτητικοί πελάτες που προτιμούν την ειδική διατροφή, όπως vegan, vegetarian, plant based, raw, gluten free, sugar free, αλλά και υπερτροφές, συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα διεθνούς κουζίνας, θα βρουν και εκείνοι μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Όσον αφορά στους καταναλωτές που προτιμούν πιστοποιημένο, ελληνικό, εκλεκτής ποιότητας κρέας και κοτόπουλο αρκεί μαι στάση στο βιολογικό κρεοπωλείο που λειτουργεί εντός του νέου καταστήματος στο Περιστέρι.

Το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό» αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι είναι η πιο «πλούσια» και καινοτόμα αλυσίδα Βιολογικών προϊόντων στην αγορά, κάτι που φαίνεται από τη μοντέρνα αισθητική, τη διαρρύθμιση αλλά και τον σχεδιασμό των καταστημάτων. Ο καλαίσθητος και οργανωμένος χώρος σε συνδυασμό με τους αυστηρούς ελέγχους για την ποιότητα των προϊόντων αλλά και τη μοναδική εξυπηρέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό δημιουργούν μια ευχάριστη, ασφαλή, άνετη και εύκολη εμπειρία αγοράς σε κάθε επίσκεψη, ενώ σημαντικό είναι ότι το νέο κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο (επί της Λεωφ. Θηβών) διαθέτοντας και μεγάλο parking προς διευκόλυνση όλων των πελατών.

Για όσους επιθυμούν να ψωνίσουν ηλεκτρονικά, το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό» διαθέτει μια εύχρηστη πλατφόρμα e-shop στην ιστοσελίδα www.biologikoxorio.gr, αλλά και υπηρεσίες delivery κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. Περιστερίου: 210 57 72 629).

Με αφορμή το άνοιγμα του νέου καταστήματος στο Περιστέρι, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Γιάννης Δεληκάρης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η δημιουργία του νέου μας καταστήματος στο Περιστέρι εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής μας για ανάπτυξη του δικτύου και στη δυτική Αττική. Το νέο αυτό κατάστημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να έρθουμε κοντά σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μια υγιεινή διατροφή με βάση τα βιολογικά τρόφιμα. Ακόμα περισσότερο όμως, πέραν της γενικότερης κατηγορίας των βιο-καταναλωτών, θα προσεγγίσουμε και ειδικότερες κατηγορίες όπως είναι οι vegan, οι vegetarian, επίσης αυτοί που ακολουθούν plant based διατροφή ή έχουν κάποια ιδιαίτερη πάθηση όπως π.χ. η κοιλιοκάκη και αναζητούν προϊόντα χωρίς γλουτένη. Το κατάστημα του Περιστερίου είναι το 13ο κατάστημά μας για το οποίο είμαστε σίγουροι ότι οι καταναλωτές της περιοχής θα το αγαπήσουν και θα το επισκέπτονται συχνά για να καλύψουν όλες τις διατροφικές τους ανάγκες και να επιτύχουν μία βελτιωμένη/ισορροπημένη σύγχρονη διατροφή».