Κόντρα Τσακαλώτου-Σταϊκούρα και το... Pretty Woman στη Βουλή (βίντεο)

Χολιγουντιανές παραπομπές από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στη συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η απάντηση στου Χρήστου Σταϊκούρα.

Με αναφορές στο... Pretty Woman, με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Ρίτσαρντ Γκρι, η επίθεση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στον Χρήστο Σταϊκούρα, στη Βουλή.

Ο τέως υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε «απαράδεκτο» και «τεράστιο ψέμα» τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αναλάβει καμία δέσμευση για την προστασία της πρώτης κατοικίας και επέκρινε την κυβέρνηση για την πολιτική της.

«Εσείς γιατί καταργείτε την προστασία; Είναι άποψη σας ή η άποψη των θεσμών; Είναι δικιά σας πολιτική; Μήπως μιμείστε τον Άδωνι που έλεγε ότι δεν θα μου κλέψει την δόξα ο Τόμσεν; Είναι ένα νομοσχέδιο που θυμίζει αυτό που έκανε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στο Pretty Woman. Πριν καταφέρει να τον πείσει η Τζούλια Ρόμπερτς να μην καταστρέφει επιχειρήσεις. Εσείς είστε ο πρώιμος Ρίτσαρντ Γκιρ, από εσάς η Τζούλια Ρόμπερτς δεν πέρασε ποτέ».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας θύμισε παλαιότερες δηλώσεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου για τη μείωση του αφορολόγητου: «Ευτυχώς δεν ήμαστε όλοι οι πολιτικοί το ίδιο. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ταυτιστεί με την λέξη ψεύτης. Λέτε ότι λέω ψέματα. Δεν ήμουν εγώ αυτός που είχε δεσμευθεί ότι θα παραιτηθεί εάν μειωθεί το αφορολόγητο και δεν το έκανε. Δεν ήμουν εγώ αυτός που έκανε την δήλωση ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί και για κοινωνικούς λόγους. Η προστασία της πρώτης κατοικίας είχε λήξει από τον Φλεβάρη του 2019, την είχατε δώσει στους θεσμούς από τον Φλεβάρη 2019.

Δεν υπήρχε προστασία από τον Φεβρουάριο του 2019 κι εμείς φέραμε πλαίσια για προστασία, εσείς μέχρι τον Ιούλιο του 2019 κι εμείς το πρόγραμμα Γέφυρα. Εμείς πλέον φέρνουμε ένα μόνιμο πρόγραμμα πάγιας πολιτικής κοινωνικής προστασίας. Πάγια λύση του προβλήματος των χρεών των νοικοκυριών. Ευνοϊκή και μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών.

Εάν αποπληρώσει τα χρέη του σε 20 χρόνια διασώζει όλη την περιουσία του. Παρέχεται κρατική επιδότηση της Α Κατοικίας για 5 έτη. Προβλέπεται η πλήρης διαγραφή όλων των χρεών σε περίπτωση πλήρους οικονομικής αδυναμίας κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας. Ίδρυση ιδιωτικού φορέα στο τελευταίο στάδιο που θα αγοράζει την Α κατοικία και στην συνέχεια θα υποχρεούται να τους την μισθώνει και θα τους παρέχεται επίδομα κατοικίας. Και θα υποχρεούται να του επαναπωλήσει το ακίνητο μέσα σε 12 έτη».

Αναλυτικά η ομιλία του υπουργού Οικονομικών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η θεομηνία του «Ιανού», που έπληξε με σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας μας, αποτέλεσε την αφορμή για να επιταχύνουμε μία σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις, που σχεδιάζαμε την προηγούμενη περίοδο, για τη βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου επιχορήγησης επιχειρήσεων που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, με επιχορήγηση, μεταξύ 30% και 70% της ζημίας, για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα.

Πρόκειται για βελτίωση του πλαισίου, με βασικές επιδιώξεις την επιτάχυνση των διαδικασιών, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μέτρου και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης ως προς την κατανομή των πόρων.

Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, προχωρήσαμε σε μία σειρά από υπηρεσιακές, κανονιστικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν:

Η σημαντική διεύρυνση της περιμέτρου των στελεχών που δύναται να συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου, προβλέποντας την ευχέρεια αξιοποίησης στελεχών από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από τους επίσημους επιστημονικούς συμβούλους του Δημοσίου.

Η διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος ως προς την προώθηση των εκτιμήσεων επί των ζημιών των πληττόμενων επιχειρήσεων προς αξιολόγηση της επιχορήγησης, ώστε να τροφοδοτείται η διαδικασία ανά τακτά και σύντομα διαστήματα, και να προχωρά.

Η χορήγηση προκαταβολής ως μέρος της επιχορήγησης - όπως αυτή έχει προκύψει από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας - προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη θεομηνία.

Η ανάθεση, στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών του Υπουργείου Οικονομικών, στις έδρες των πληττόμενων από τη θεομηνία Περιφερειακών Ενοτήτων, της ενημέρωσης των πολιτών για τα έγγραφα που απαιτούνται, και τις σχετικές διαδικασίες για την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Ο ορισμός τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και καθοδήγησης στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής ως προς τα προβλεπόμενα έγγραφα και τις διαδικασίες για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων.

Τα θετικά αποτελέσματα των παραπάνω παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά κατά την εφαρμογή του πλαισίου επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός», καθώς αυξάνεται ο αριθμός των αρμόδιων επιτροπών με τη συμμετοχή στελεχών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και στελεχών από τους επίσημους επιστημονικούς συμβούλους της πολιτείας.

Και πρέπει ο συγκεκριμένος αριθμός να αυξηθεί περισσότερο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία των αξιολογήσεων και εκτιμήσεων των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στη γρήγορη καταβολή τόσο της προκαταβολής, όσο και του συνόλου της αποζημίωσης προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση εδράζεται και η λογική του Άρθρου 3 της τροπολογίας, με την οποία προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών από τον «Ιανό».

Έτσι κινητροδοτούνται, αλλά και αποζημιώνονται όλα αυτά τα στελέχη των επιτροπών των περιφερειών που καλούνται να φέρουν σε πέρας ένα απαιτητικό, τόσο σε όρους χρόνου όσο και σε όρους δυσκολίας, εγχείρημα.

Παράλληλα, προχωρούμε σε αποσαφήνιση και διεύρυνση της περιμέτρου του πλαισίου για την επιχορήγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που πλήττεται από θεομηνία.

Συγκεκριμένα, με σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής προς τις περιφέρειες, δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του πλαισίου επιχορήγησης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στους δικαιούχους της επιχορήγησης, στις κατηγορίες ζημιών που καλύπτονται, στα δικαιολογητικά και στην προκαταβολή.

Ειδικότερα, με στόχο και τη διευκόλυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των αγροτών, κατέστη ξεκάθαρο ότι, αφενός, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και, αφετέρου, στις κατηγορίες που καλύπτονται, περιλαμβάνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα εμπορεύματα και οι πρώτες ύλες αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανταποκρινόμενοι και στις ιδιαίτερες καταστάσεις και καταστροφές που προέκυψαν από τη θεομηνία του «Ιανού», εντάσσεται και το Άρθρο 4 της τροπολογίας, όπου οι συγκεκριμένες διατάξεις εμπλουτίζονται με νέες προβλέψεις.

Νέες προβλέψεις που είναι εναρμονισμένες με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέες προβλέψεις για τα μέσα παραγωγής και για τα αποθηκευμένα προϊόντα.

Έτσι, στη συγκεκριμένη επιχορήγηση, που μέχρι πρότινος αφορούσε – όπως ανέφερα στην αρχή, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά – πλέον περιλαμβάνονται και οι ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα και μέσα παραγωγής.

Και μάλιστα, για να καταστεί ακόμα πιο ξεκάθαρο, με σχετική νομοτεχνική βελτίωση, αναφέρεται ρητά ότι στα μέσα παραγωγής συγκαταλέγεται και το έγγειο κεφάλαιο.

Με την πρόβλεψη αυτή, η πολιτεία ανταποκρίνεται στις πρωτοφανείς, σε βάθος και έκταση, καταστροφές από τη θεομηνία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποκατάσταση και στη διαμόρφωση συνθηκών επανεκκίνησης της παραγωγικής διαδικασίας στις πληττόμενες αγροτικές περιοχές.

Πρόκειται για περιοχές όπου η πρωτογενής παραγωγική δραστηριότητα είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική και αναπτυξιακή τους πορεία.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η διάταξη του Άρθρου 2, με την οποία προβλέπεται η διάθεση - για την κάλυψη της επιχορήγησης προηγούμενων ετών - περαιτέρω πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών προς τον ΕΛΓΑ, σε στενή πάντα συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΕΛΓΑ, ο οποίος ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει για την αποζημίωση της παραγωγής που καταστράφηκε από τη θεομηνία του «Ιανού», κάνοντας ταχύτατες αυτοψίες και αξιολογήσεις, παρέχοντας προκαταβολή, απαλλάσσοντας τους ασφαλισμένους από την υποχρέωση καταβολής των σχετικών τελών εκτίμησης, και ορίζοντας το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής.

Όλα αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 1 της τροπολογίας που συζητάμε σήμερα.

Έτσι, με όλα τα παραπάνω, επιτυγχάνεται η κάλυψη όλων των ζητουμένων που προέκυψαν στην αγροτική παραγωγή των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία του «Ιανού», καλύπτοντας τόσο την παραγωγή, όσο και μέσα παραγωγής, για να καταφέρουν οι αγροτικές αυτές περιοχές να ανακάμψουν σύντομα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχουν διαμορφωθεί όλες οι θεσμικές και κανονιστικές προϋποθέσεις για τη στήριξη των πληττόμενων από τον «Ιανό» περιοχών και για την επιστροφή τους στην κανονικότητα.

Η υλοποίηση αυτών συνεχίζεται, με ταχείς ρυθμούς, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να φτάσει, το συντομότερο δυνατόν, η στήριξη και αρωγή στους πολίτες.

Και αυτό, όλο και με μεγαλύτερη ένταση, γίνεται.