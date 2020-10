Πολιτική

Μητσοτάκης - Τζόνσον μίλησαν για τον κορονοϊό και τις τουρκικές προκλήσεις

Στην ατζέντα της επικοινωνίας των δύο Πρωθυπουργών βρέθηκαν ακόμη το Κυπριακό, το Brexit και οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απο την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον.

Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι προσπάθειες των δύο χωρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και η προοπτική ανάπτυξης ενός εμβολίου.

Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ώστε να βρεθεί αμοιβαία επωφελής συμφωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στον Μπόρις Τζόνσον τα προβλήματα που δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο η συμπεριφορά της Τουρκίας κι επανέλαβε τη διάθεση της Ελλάδας για εξεύρεση λύσης μέσω της διπλωματικής οδού στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.

Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε επίσης η προοπτική του Κυπριακού μετά και τις πρόσφατες εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επισημάνθηκε ότι η επίλυση του Κυπριακού θα ήταν προς όφελος όλων.

Οι δύο Πρωθυπουργοί τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ενώ ειδική αναφορά έγινε στη συμμετοχή της Βρετανίας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία το 1821.