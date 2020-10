Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα όρια του συναγερμού η Θεσσαλονίκη. “Κοκκινίζουν” και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Ένα βήμα πριν τον πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Η έκρηξη κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να οφείλεται στη χαλάρωση των νέων, αφού ένας τους δυο που νοσούν, είναι ηλικίας από 16 έως 29 χρόνων.

Η Θεσσαλονίκη είναι και πρωταθλήτρια παραβάσεων, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Πρώτη και με διαφορά, από τις άλλες πόλεις, καθημερινά καταγράφει τις περισσότερες περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων. Άμεσα, ξεκίνησαν ακόμη πιο εντατικοί έλεγχοι.

Παρά τα προειδοποιητικά καμπανάκια που χτύπησαν οι ειδικοί, ο συνωστισμός των νέων καλά κρατεί. Σπουδαστές ιδιωτικής σχολής κάνουν διάλλειμα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να κρατούν καμία απόσταση μεταξύ τους.

Στο δήμο Νεάπολης – Συκεών, μετά τη διασπορά που έγινε από γυμναστήρια, σε σχολεία και δημοτικές υπηρεσίες, συνεχίζονται τα γρήγορα τεστ.

Μετά την Κοζάνη, τα Ιωάννινα και την Καστοριά και οι Σέρρες, έχουν αγγίξει τα όρια του συναγερμού.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα πάντως δείχνουν πως είναι θέμα χρόνου να ληφθούν και νέα έκτακτα μέτρα και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.