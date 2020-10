Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρετανία: Ερευνητές θα μολύνουν εθελοντές με τον κορονοϊό

Ποιος αναφέρουν ότι ειναι ο στόχος της μελέτης τους, την οποία παρουσιάζουν ως παγκόσμια πρωτιά.

Βρετανοί ερευνητές σχεδιάζουν να μολύνουν εθελοντές με τον νέο κορονοϊό με στόχο να δοθεί ώθηση στις έρευνες για εμβόλια και θεραπείες, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, παρουσιάζοντας τη μελέτη τους ως μια παγκόσμια πρωτιά.

Το πρώτο στάδιο του σχεδίου, το οποίο διευθύνεται από το Imperial College του Λονδίνου, έγκειται στο να διερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτό να εκτεθούν στον SARS-CoV2 υγιείς εθελοντές ηλικίας 18 έως 30 ετών χωρίς υποκείμενους παράγοντες κινδύνου.

Αυτή η αρχική φάση έχει στόχο να προσδιορισθεί η ποσότητα του ιού που προκαλεί συμπτώματα στους ανθρώπους, εξηγεί το Imperial College στον ιστότοπό του. Στη συνέχεια θα μελετηθεί «πώς τα εμβόλια λειτουργούν μέσα στο σώμα για να σταματήσουν ή να εμποδίσουν την Covid-19, θα εξετασθούν εν δυνάμει θεραπείες και θα μελετηθεί η ανοσολογική απάντηση» του οργανισμού.

«Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των εθελοντών», υπογράμμισε ο δρ. Κρις Κίου, ο οποίος διεξάγει αυτές τις έρευνες στο τμήμα λοιμωδών νόσων του Imperial College του Λονδίνου υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του διεξάγει τέτοιες μελέτες πάνω σε ιούς του αναπνευστικού εδώ και 10 χρόνια.

Οι εθελοντές θα μολυνθούν «από τη μύτη», τη «φυσική οδό» που ακολουθεί ο ιός, δήλωσε στο Radio 4 του BBC ο Πίτερ Όπενσο, καθηγητής πειραματικής ιατρικής στο Imperial College, ο οποίος συνδιευθύνει τη μελέτη.

«Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των μελετών σε εθελοντές είναι ότι μπορούμε να δούμε κάθε εθελοντή με πολλή προσοχή, όχι μόνο στη διάρκεια της μόλυνσης, αλλά και πριν από τη μόλυνση και μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτό που συμβαίνει σε κάθε στάδιο, ακόμη και πριν εμφανισθούν τα συμπτώματα», πρόσθεσε.

Οι εθελοντές θα πρέπει να παραμείνουν επί δυόμιση εβδομάδες, «τόσο για να ληφθούν τα δείγματα και να παρακολουθηθεί η κατάστασή τους με πολλή φροντίδα, όσο και για να διασφαλισθεί η ασφάλεια του κοινού», πρόσθεσε.

Οι έρευνες αυτές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια τεράστια πηγή πληροφοριών, επιτρέπουν στους επιστήμονες να εργασθούν πάνω σ' έναν πολύ πιο μικρό αριθμό ασθενών σε σχέση με τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια, στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες εθελοντές.

«Λίγες εκατοντάδες ή μερικές δεκάδες εθελοντών» σου επιτρέπουν να σχηματίσεις μια «πολύ σαφή ιδέα για το αν ένα εμβόλιο θα λειτουργήσει» και «πώς θα λειτουργήσει», προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της έρευνας, πρόσθεσε ο καθηγητής Όπενσο.

Μόλις καθορισθούν οι παράμετροι του μοντέλου, μια φάση που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Μάιο, θα μπορέσουν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των εμβολίων, συνέχισε.

«Αρκετά αισιόδοξος», ο καθηγητής Όπενσο εκτιμά πως εμβόλια θα είναι διαθέσιμα σε περιορισμένη ποσότητα για τα πιο ευάλωτα άτομα στην αρχή της επόμενης χρονιάς.