Πολιτική

Ακάρ προς Ελλάδα: Διάλογος χωρίς τετελεσμένα στην ανατολική Μεσόγειο

Εξαναγκασμούς και πιέσεις από την Ελλάδα "βλέπει" ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Έκκληση για διάλογο, αλά Τούρκα, απηύθυνε στην Ελλάδα ο Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποκύψει σε κανένα τετελεσμένο στην ανατολική Μεσόγειο.

«Είμαστε υπέρ της ειρήνης, του διαλόγου, των πολιτικών λύσεων, των συνομιλιών και των συναντήσεων. Να γίνουν οι διερευνητικές συνομιλίες, να γίνουν οι συνομιλίες στο ΝΑΤΟ και επίσης να γίνει και η τέταρτη συνάντηση, που ξεκινήσαμε για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, δύο συναντήσεις εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και μία στην Άγκυρα. Ας μιλήσουμε, ας λύσουμε τα προβλήματα μιλώντας. Από την άλλη πλευρά, όλοι θα πρέπει να έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει ότι δεν θα υποκύψουμε μπροστά σε τετελεσμένα, εξαναγκασμούς ή πιέσεις», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας σε τηλεδιάσκεψη με διοικητές από τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και τα Κατεχόμενα σχετικά με τις κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες το τελευταίο διάστημα.

«Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διάγουν μια πολυάσχολη περίοδο. Εκπληρώσατε τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Σας συγχαίρω όλους. Ελπίζω από τώρα και στο εξής, να εκπληρώσουμε και τα υπόλοιπα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί, με την ίδια σοβαρότητα και ειλικρίνεια, με διάλογο και συντονισμό», πρόσθεσε και εξέφρασε για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

«Προστατεύσαμε τα δικαιώματα, τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα γύρω από την Κύπρο και στους αιθέρες τόσο τα δικά μας όσο και των Κυπρίων αδερφών μας και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Δεν τα καταστρατηγήσαμε μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνουμε στο μέλλον», είπε ο Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφερόμενος και στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ υποστήριξε ότι η Αρμενία παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και συνεχίζει να χτυπά τους αμάχους του Αζερμπαϊτζάν και να σκοτώνει αθώους ανθρώπους, ανάμεσά τους και γυναικόπαιδα. Ο Χουλουσί Ακάρ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν δεν θα αφήσουν το αίμα των αμάχων να πάει χαμένο.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Τούρκους αδελφούς μας στο Αζερμπαϊτζάν στον αγώνα τους για τη διαφύλαξη της εδαφικής τους ακεραιότητας, τη διεκδίκηση των εδαφών τους με όλα μας τα μέσα», τόνισε ο Ακάρ.