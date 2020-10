Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς - Μαγιορκίνης για τον κορονοϊό και τις περιοχές στο “κόκκινο”

Τα τελευταία δεδομένα για την εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα. Τι συνιστούν οι επιστήμονες. Τα υφιστάμενα μέτρα, η αποδοση τους και η "επόμενη ημέρα".

Τα στοιχεία απο την πορεία εξέλιξης της πανδημίας στην Ελλάδα, που παρουσίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς: