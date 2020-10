Κοινωνία

Συλλήψεις για παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συνελήφθησαν δύο Έλληνες για παιδική πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου ενώ σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη τεσσάρων για το ίδιο αδίκημα.

Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, εντός Ελλάδας, οι οποίοι κάνοντας χρήση διάφορων διαδικτυακών υπηρεσιών, φόρτωσαν (upload) υλικό πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο, ενώ μετά από επισταμένη έρευνα και ψηφιακή ανάλυση ταυτοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη τους.

Έτσι, εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ατόμων και προέκυψε ο τόπος κατοικίας τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 15 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τέσσερις σκληροί δίσκοι και φoρητό μέσο αποθήκευσης (usb). Σε αυτά εντοπίστηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, πράξεις για τις οποίες συνελήφθησαν δύο άτομα εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας. Για τους άλλους τέσσερις ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην παράνομη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Οι δικογραφίες τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν με την τακτική διαδικασία στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.