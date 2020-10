Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: “καμπανάκι” για τις ηλικίες 18-39 ετών

Προειδοποίηση απο τον καθηγητή Ιατρικής του ΕΚΠΑ για την δυναμική αύξηση των κρουσμάτων Covid-19

"Σήμα κινδύνου" για την δυναμική αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στις ηλικίες 18 - 39 ετών εξέπεμψε ο Γκίκας Μαγιορκίνης κατα την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

Ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ υπογράμμισε ότι επιδημιολογική αύξηση καθοδηγείται από την ηλικιακή ομάδα 18-39 ετών σε ποσοστό 60-70% περισσότερο από το αναμενόμενο.. Στα αξιοσημείωτα ανέφερε και τις πολλές εστιές εκτός Αττικής, όπως η Βόρεια Ελλάδα, με αύξηση των λοιμώξεων πάνω από 50%.

Στις ηλικίες απο 40-64 οι μολύνσεις κυμαίνονται σε ποσοστό απο 40-64% ενώ στην ηλικακή ομάδα 1-18 το ποσοστό είναι 40-50%

Ο κυλιόμενος μέσος αριθμός θανάτων είναι 7 με 8 την ημέρα. Παράλληλα, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε πως ο μέσος αριθμός των διασωληνωμένων είναι πάνω από 70 με 80 άτομα

Ακόμη, επεσήμανε πως η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στη χώρα μας ήρθε στην καλύτερη χρονική στιγμή λίγο πριν από την άφιξη της πανδημίας.

Μάλιστα, στη συνέχεια, τόνισε ότι όσοι καπνίζουν θα πρέπει να το περιορίσουν, καθώς έχουν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από COVID-19.

Διευκρίνισε, εξάλλου, επικαλούμενος διεθνείς μελέτες, ότι εχουν πολύ μικρή ασφάλεια έναντι του κορονοϊού όσοι έχουν ομάδα αίματος 0.

Τέλος, επανέλαβε την έκκληση για χρήση μάσκας και την την αποφυγή συγχρωτισμού, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως δυνητικοί φορείς.