Κοινωνία

Η Αστυνομία για την “φυγή” του Λαγού εκτός Ελλάδας

Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ. σε δημοσιεύματα, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το ταξίδι του Ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες.

Απαντώντας στην Αυγή και ακόλουθα στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το ταξίδι του Γιάννη Λαγού εκτός Ελλάδας, αμέσως μετά την εμφάνιση του στην δίκη της Χρυσής Αυγής, η Ελληνική Αστυνομία, σε ανακοίνωση της αναφέρει:



«Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί δήθεν καθυστερημένης αποστολής εγγράφου από την ΕΛ.ΑΣ. για τους καταδικασθέντες της Χ.Α., προς τις υπηρεσίες και αεροπορικές εταιρείες του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

το έγγραφο που απεστάλη δεν αφορά στον καταδικασθέντα Ιωάννη Λαγό, για τον οποίο υπάρχει ειδική διαδικασία επειδή είναι ευρωβουλευτής,

συγκεκριμένα, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και εντολή του εισαγγελέα Εφετών, από τον Ιούλιο 2019 ο Ιωάννης Λαγός υποχρεούται να εμφανίζεται, κάθε φορά που θέλει να ταξιδέψει, στον Αξιωματικό Υπηρεσίας αναχωρήσεων του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και να υπογράφει, σχετικό έγγραφο περί άσκησης των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, δηλώνοντας και τον τόπο διαμονής του στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται ανελλιπώς, ακολουθήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα που ο Ιωάννης Λαγός ταξίδεψε προς Βρυξέλλες .

Συμπερασματικά, καμιά ανακολουθία ή καθυστέρηση δεν υπήρξε με το έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. προς τις αεροπορικές υπηρεσίες. Το έγγραφο απεστάλη έγκαιρα και σφράγισε κάθε απόπειρα αεροπορικής εξόδου από τη χώρα των καταδικασθέντων της Χ.Α.»