Η επιστολή Δένδια στον Μπορέλ για την αρωγή σε στρατιωτική εμπλοκή (εικόνες)

Τι αναφέρει ο Υπ. Εξωτερικών για την υποχρεώση των εταίρων της ΕΕ για συνδρομή στο πλαίσιο του άρθρου περί «αμοιβαίας άμυνας».

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη παραβατικότητα και επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο καταγγέλλει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στην επιστολή του προς τον Ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι ο διάλογος και η καλοπροαίρετη προσέγγιση είναι τα «εργαλεία» της ΕΕ που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές με την Τουρκία χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Τονίζει, επίσης ότι η ΕΕ έχει καθορίσει ποιο είναι το «αντίδοτο» που θα αντιστρέψει αυτήν την κατάσταση και ότι «είναι στο χέρι μας να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αντίδοτο προτού κληθεί η ΕΕ να αντιμετωπίσει μια ανεπανόρθωτη ζημιά».

Η επιστολή του Ν. Δένδια προς τον Ζοζέπ Μπορέλ καταλήγει με μία αναφορά στο Άρθρο 42.7 των Συνθηκών της ΕΕ, (ρήτρα αμοιβαίας άμυνας). Όταν ένα κράτος-μέλος είναι θύμα ένοπλης επιθετικότητας στην επικράτειά του, τα άλλα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να το βοηθήσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Ν. Δένδιας τονίζει ότι « η μόνη οδός προς τα μπρος για την ΕΕ είναι να παραμείνει προσηλωμένη στις αρχές της, ειδικά σε ό,τι αφορά την εσωτερική αλληλεγγύη και την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των μελών της, όπως επισημαίνουν οι Συνθήκες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 42.7 ΣΕΕ».