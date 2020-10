Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο έλεος της πανδημίας η Βρετανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες νέα κρούσματα και εκατοντάδες θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι καταγράφηκαν άλλα 21.331 κρούσματα του νέου κορονοϊού μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με τις 18.804 μολύνσεις που ανακοινώθηκαν χθες.

Άλλοι 241 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 28 ημέρες από τη στιγμή που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, σύμφωνα με τα τελευταία ημερήσια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Χθες είχαν ανακοινωθεί 80 νέοι θάνατοι.