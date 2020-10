Κόσμος

Κυπριακό - ΓΓ του ΟΗΕ: Δέσμευση για άτυπη συνάντηση 5+1

Τι ζητά ο Αντόνιο Γκουτέρες από τις δύο πλευρές και όλα τα σχετικά μέρη.

Του Θανάση Τσίτσα

Τη δέσμευσή του να διερευνήσει τη δυνατότητα σύγκλησης άτυπης συνάντησης 5+1 στο κατάλληλο στάδιο παραμένει ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όπως αναφέρει γραπτή δήλωση του εκπροσώπου του, με την ευκαιρία της ανάδειξης του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη.

«Ο Γενικός Γραμματέας έχει σημειώσει την εκλογή του κ. Ερσίν Τατάρ ως τουρκοκύπριου ηγέτη. Ο Γενικός Γραμματέας παραμένει δεσμευμένος να υποστηρίξει και τις δύο πλευρές στην αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας και να διερευνήσει τη δυνατότητα σύγκλησης μιας άτυπης συνάντησης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών πέντε + 1, με αμφότερους τους ηγέτες και τις εγγυήτριες δυνάμεις, στο κατάλληλο στάδιο», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΓΓ.

Ο κ. Γκουτέρες υπογραμμίζει τη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα φέρουν τις δύο κοινότητες πιο κοντά.

Επίσης, «καλεί τις δύο πλευρές και όλα τα σχετικά μέρη να αποφύγουν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προοπτικές για ανανεωμένες διαπραγματεύσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.