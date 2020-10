Κοινωνία

Εκτός Πανεπιστημίου ο καθηγητής “φακελάκης” (βίντεο)

Ζητούσε πάσης φύσεως ανταλλάγματα από φοιτητές για να περάσουν το μάθημα του. Ομόφωνη η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.