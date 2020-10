Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: ξεκινά η δίκη για τον θάνατο του ακτιβιστή (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό του, στο κέντρο της Αθήνας.