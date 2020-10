Κοινωνία

Διπλό φονικό στο Λουτράκι: “μίλησαν” τα αποτυπώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα βρέθηκαν στο εξοχικό της άτυχης 43χρονης.

Tαυτοποιήθηκαν τα αποτυπώματα του πρώην συντρόφου της 43χρονης, που δολοφονήθηκε μαζί με το φίλο της, τον 42χρονο φαρμακοποιό στο Λουτράκι.

Ο σεσημασμένος Αλβανός, πλέον μπαίνει και επίσημα στο κάδρο, ως ο φερόμενος δράστης της στυγνής δολοφονίας. Η Ασφάλεια Κορίνθου πήρε προφορικά τις απαντήσεις από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για την ανάλυση των ευρημάτων που εντοπίστηκαν εντός της εξοχικής κατοικίας της άτυχης 43χρονης από την Ουκρανία, στο Φλάμπουρο Λουτρακίου, όπως μετέδωσε το Loutrakiblog.gr.

Αναμένοντας οι Αρχές την ανάλυση να ολοκληρωθεί και να λάβουν γραπτές απαντήσεις από τα Εργαστήρια, ήδη έλαβαν μία πρώτη άτυπη ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία, στον επίμαχο χώρο εντοπίστηκαν αποτυπώματα του βασικού υπόπτου και πρώην συντρόφου της άτυχης γυναίκας.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ουδέποτε είχε επισκεφθεί τον χώρο το συγκεκριμένο άτομο και δεν μπορούσαν να υπάρχουν με άλλον τρόπο τα αποτυπώματά του εκεί, δίχως να είναι ο δράστης της φρικτής διπλής δολοφονίας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του και δεν έχουν πάψει στιγμή να περιλαμβάνουν τόσο την πιθανότητα να κατάφερε να διαφύγει στην χώρα του όσο και την πιθανότητα να επέστρεψε στην Αθήνα όπου ζούσε και να βρήκε καταφύγιο με τη βοήθεια φίλων του αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος σε βάρος της 43χρονης και του φαρμακοποιού νέου συντρόφου της, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν καθαρά ερωτικό και αποτέλεσμα της έντονης ζήλιας του φερόμενου δράστη και της άρνησης της γυναίκας να τον δεχτεί πίσω και να υποκύψει στις αφόρητες και έντονες πιέσεις και παρενοχλήσεις του.