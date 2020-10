Πολιτική

Δένδιας: Σταθερά στο πλευρό της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Συνάντηση του ΥΠΕΞ με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο και μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Με τις συναντήσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, και μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Αλβανία, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στα Τίρανα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Η Ελλάδα είναι σταθερά στο πλευρό της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία» ήταν το μήνυμα του κ. Δένδια στη συνάντηση με τους προέδρους του Κόμματος Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Βαγγέλη Ντούλε και της Ομόνοιας, Βασίλη Κάγιο.

Νωρίτερα, στις επαφές του Νίκου Δένδια που ακολούθησαν τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αλβανίας, Γκεντ Τσεκάι, κυριάρχησαν η απόφαση για την παραπομπή της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Αλβανίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η διμερή και περιφερειακή συνεργασία και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικότερα ο κ. Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, γνωστοποίησε ότι συζήτησε για τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία της Ελλάδας και της Αλβανίας, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας Λουλζίμ Μπάσα συζήτησε σχετικά με την παραπομπή της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας-Αλβανίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.