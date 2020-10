Αθλητικά

Champions League: Ο Μοράτα “καθάρισε” για την Γιουβέντους, “βόμβα” στην Αγία Πετρούπολη η Μπριζ

Πέρασε από την Ουκρανία η Γιουβέντους, σπουδαίο διπλό της Μπριζ.

Με μία μεγάλη έκπληξη ξεκίνησε η φάση των ομίλων του Champions League της περιόδου 2020/2021. Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο η Γιουβέντους «απέδρασε» με «διπλό» από το «Ολιμπίνσκι» του Κιέβου με 2-0 επί της Ντιναμό, ενώ το «μπαμ» έγινε στην Αγία Πετρούπολη όπου η Μπριζ πέτυχε σπουδαίο «διπλό» επί της Ζενίτ (2-1) και πήρε τεράστιο προβάδισμα στη μάχη (τουλάχιστον) για την κατάκτηση της 3ης θέσης.

Τρία 24ωρα μετά την «γκέλα» με την Κροτόνε στη Serie A (1-1) η «Βέκια Σινιόρα» μπήκε με το... δεξί στη διοργάνωση χάρις στο γκολ του Άλβαρο Μοράτα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και, πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον της στο μεγάλο ντέρμπι της ερχόμενης εβδομάδας (28/10) με την Μπαρτσελόνα στο Τορίνο.

Η πρωταθλήτρια Βελγίου Μπριζ προηγήθηκε στην «Γκαζπρομ Αρένα» με τον Ντένις, αλλά δεν χάρηκε πολύ, καθώς οι Ρώσοι «απάντησαν» άμεσα με τον «κεραυνό» του Λόβρεν που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην επιστροφή της στην πλάτη του Χόρβατ και μετά στα δίχτυα για το τελικό 1-1. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, είχαν τον τελευταίο λόγο στην αναμέτρηση με τον 19χρονο Ντε Κετελάρ, ο οποίος στο ντεμπούτο του στο Champions League «σκότωσε» τους γηπεδούχους στο 93΄.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής:

5ος Ομιλος

Τσέλσι (Αγγλία) - Σεβίλη (Ισπανία) 22:00

Ρεν (Γαλλία) - Κράσνονταρ (Ρωσία) 22:00

6ος Ομιλος

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) - Μπριζ (Βέλγιο) 1-2

(74΄αυτ. Χόρβατ - 63΄ Ντένις, 90΄+3 Ντε Κετελάρ)

Λάτσιο (Ιταλία) - Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00

7ος Ομιλος

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Γιουβέντους (Ιταλία) 0-2

(46΄, 84΄ Μοράτα)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 22:00

8ος Ομιλος

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (Αγγλία) 22:00

Λειψία (Γερμανία) - Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1ος Ομιλος

19:55 Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία)

22:00 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

2ος Ομιλος

19:55 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

22:00 Ιντερ (Ιταλία) - Γκλάντμπαχ (Γερμανία)

3ος Ομιλος

22:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελλάδα) - Μαρσέιγ (Γαλλία)

22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία)

4ος Ομιλος

22:00 Αγιαξ (Ολλανδία) - Λίβερπουλ (Αγγλία)

22:00 Μίντιλαντ (Δανία) - Αταλάντα (Ιταλία)