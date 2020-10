Οικονομία

Πληρωμές αγροτών για τη “βασική ενίσχυση”

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα. Αφορά 540.000 εργάτες γης.

Περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σχεδόν 540.000 αγροτών αύριο (21/10), ποσό που αφορά το 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πιο συγκεκριμένα, το ακριβές ποσό ανέρχεται σε 696.596.038,36 ευρώ και αφορά 539.609 αγρότες. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης καθώς και του “πρασινίσματος” αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης τόνισε σε δήλωσή του την προσήλωση του υπουργείου ώστε να καταβληθούν άμεσα οι ενισχύσεις προς τους αγρότες για να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες και αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει στη χώρα μας η πανδημία του κορονοϊού.