Κοινή εμφάνιση Βαρθολομαίου - Φραγκίσκου με μάσκα

Ο Πάπας Φραγκίσκος φόρεσε μάσκα για πρώτη φορά σε δημόσια λειτουργία.

Ο ποντίφικας φόρεσε μια λευκή μάσκα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στη Βασιλική της Σάντα Μαρία ιν Αρατσέλι, όπου μαζί με άλλους Χριστιανούς ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Οικουμενικόε Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσευχήθηκαν για την επικράτηση της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο.



Προηγουμένως, ο 83χρονος Φραγκίσκος, φορούσε μάσκα μόνον εντός του αυτοκινήτου που τον μετέφερε στις εβδομαδιαίες ακροάσεις του στο Βατικανό.

Είχε δεχθεί επικρίσεις, ιδίως από χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επειδή δεν φορούσε μάσκα στις γενικές ακροάσεις και ορισμένες φορές ερχόταν σε σχετικά κοντινή απόσταση με τους επισκέπτες του.

Την ώρα της λειτουργίας , σε άλλα σημεία της Ρώμης, Εβραίοι προσεύχονταν στη συναγωγή της πόλης και Βουδιστές, Σιχ, Ινδουιστές και Μουσουλμάνοι ηγέτες επίσης προσεύχονταν για την ειρήνη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ιταλία αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ιταλία κατέγραψε τις τελευταίες 24 ώρες 10.874 νέες μολύνσεις Covid-19, ένας αριθμός αυξημένος από τα 9.338 κρούσματα χθες Δευτέρα.

Ο ποντίφικας έβγαλε τη μάσκα του όταν απευθύνθηκε στους παρισταμένους, όπως έκαναν και άλλοι ηγέτες όταν εκφώνησαν τον λόγο τους, όμως την φόρεσε ξανά όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του.