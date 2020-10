Κοινωνία

Αναβιώνει η διπλή δολοφονία των αστυνομικών της ΔΙΑΣ

Στον Άρειο Πάγο θα η υπόθεση της δολοφονίας των δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ρέντη.

Η υπόθεση της δολοφονίας των δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, Γιάννη Ευαγγελινέλη και Γιώργου Σκυλογιάννη τον Μάρτιο του 2011 στην περιοχή του Ρέντη, αναμένεται να απασχολήσει αύριο το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Όπως είναι γνωστό για την δολοφονία των δύο αστυνομικών έχει καταδικασθεί σε δις ισόβια και 66 χρόνια ο Ιωάννης Σαββίδης, ο οποίος προσέφυγε στον 'Αρειο Πάγο ζητώντας την αναίρεση της εφετειακής απόφασης ως προς το σκέλος που τον αφορά. Για την δολοφονία αυτή καταδικάστηκε επίσης ο Ανδρέας Ποφίδης, ενώ αθωώθηκε ο Γιώργος Εμερτζίδης. Ως προς τον τελευταίο, έχει αναπεμφθεί η υπόθεσή του στο Εφετείο, αφού προηγουμένως είχε γίνει δεκτή η αναίρεση του εισαγγελέα σε βάρος της αθωωτικής απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Ο Ιωάννης Σαββίδης υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σημείο του εγκλήματος κατά τον χρόνο των πυροβολισμών κατά των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ και ότι συμμετείχε μόνο στη ληστεία του περιπτέρου που είχε προηγηθεί. Όπως αναφέρει στην αναίρεσή του «όταν η Αστυνομία προέβη σε νόμιμη άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδέσεων, που ενεργοποιήθηκαν τις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στα σημεία της ληστείας και της εμπλοκής των δραστών αυτής με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας, από τις 18.50 έως τις 19.29 την 1η Μαρτίου 2011, αυτός (Σαββίδης), με την μία από τις δύο τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που είχε στην κατοχή του επικοινώνησε 22 φορές με τις τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που είχαν στην κατοχή τους δύο κατηγορούμενοι, που βρίσκονταν εντός του κλεμμένου αυτοκινήτου, πριν, κατά τον χρόνο και μετά, που έλαβε χώρα η συμπλοκή με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας». Επίσης, υποστηρίζει ότι εάν βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο με τους συγκατηγορουμένους του, δεν θα χρειαζόταν να συνομιλούν μεταξύ τους με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τέλος, οι Εμμανουήλ Παπαδάκης και Νατάσα Χονδρογιάννη, συνήγοροι του ο Ιωάννη Σαββίδη αναφέρουν, μεταξύ των άλλων, ότι «εναντίον του Ιωάννη Σαββίδη δεν υπάρχουν αποδείξεις για στήριξη της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας, δηλαδή δεν βρέθηκαν αποτυπώματα, γονιδίωμα, dna, μαρτυρικές καταθέσεις ή άλλα οποιαδήποτε στοιχεία, εκτός από την εμμονική μαρτυρική κατάθεση ενός αστυνομικού, ο οποίος κατέθεσε ότι τον είδε να πυροβολεί με καλάσνικωφ τη δεύτερα φορά».