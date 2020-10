Κόσμος

Δημοσκόπηση - ΗΠΑ: Προβάδισμα Μπάιντεν και στις 6 αμφίρροπες Πολιτείες

Σε ποια Πολιτεία "κλείνει την ψαλίδα" ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διατηρεί προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Πολιτεία του Μίσιγκαν ενώ στη Βόρεια Καρολίνα δίνουν μάχη στήθος με στήθος, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.

Στη δημοσκόπηση ερωτώνται πιθανοί ψηφοφόροι από τις έξι κρίσιμες, αμφίρροπες Πολιτείες (Ουισκόνσιν, Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Βόρεια Καρολίνα, Φλόριντα και Αριζόνα) που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του νικητή των προεδρικών εκλογών.

Στο Μίσιγκαν, ο Μπάιντεν προηγείται με ποσοστό 51%, έναντι 44% του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα τα ποσοστά τους ήταν αντίστοιχα 51% και 43%. Το 28% των ερωτηθέντων είπε ότι έχει ήδη ψηφίσει.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει ποσοστό 49% (48% την περασμένη εβδομάδα) έναντι 46% του Τραμπ (47% στην προηγούμενη δημοσκόπηση). Η διαφορά αυτή ωστόσο είναι εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος. Το 18% έχει ήδη ψηφίσει.

Στην Πενσιλβάνια ο Τραμπ έχει μειώσει τη διαφορά και συγκεντρώνει ποσοστό 45% έναντι 49% του Μπάιντεν. Την περασμένη εβδομάδα ο Μπάιντεν ήταν μπροστά με ποσοστό 51% έναντι 44% του Τραμπ. Το 15% έχει ήδη ψηφίσει.

Στο Ουισκόνσιν ο Μπάιντεν προηγείται με 51% έναντι 43% του Τραμπ, διευρύνοντας κατά μία μονάδα το προβάδισμά του σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους (24%) έχει ήδη ψηφίσει.

Στη Φλόριντα η διαφορά έχει μειωθεί στις 2 μονάδες (εντός του στατιστικού σφάλματος), με τον Μπάιντεν να προηγείται με 49% έναντι 47% του Τραμπ. Το 17% έχει ήδη ψηφίσει.

Στην Αριζόνα, ο Μπάιντεν αύξησε το ποσοστό του κατά δύο μονάδες, στο 50%, έναντι 46% του Τραμπ. Το 10% έχει ήδη ψηφίσει.

Σε όλες τις Πολιτείες οι ψηφοφόροι είπαν ότι θεωρούν πως ο Μπάιντεν θα ήταν καλύτερος στη διαχείριση της πανδημίας και ο Τραμπ καλύτερος στη διαχείριση της οικονομίας.

Η δημοσκόπηση διενεργείται διαδικτυακά στις έξι Πολιτείες, στα αγγλικά και στα ισπανικά (στη Φλόριντα και την Αριζόνα). Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται στις 4 μονάδες.