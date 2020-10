Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Η μέρα σήμερα αλλάζει ριζικά τη διάθεση της καθώς η Σελήνη περνά από τον ανέμελο Τοξότη στον υπεύθυνο και συγκροτημένο Αιγόκερω.

ΚΡΙΟΣ: Με την ενέργεια στα ύψη και σήμερα νοιώθετε πολύ σίγουροι για τον εαυτό σας. Η Σελήνη σήμερα φωτίζει θέματα καριέρας, κοινωνικής προβολής και εσείς νοιώθετε έτοιμοι να κατακτήσετε τους «ουρανούς». Το μόνο που θα μπορούσε να σταματήσει τον γνωστό παρορμητισμό σας και να σας φρενάρει είναι σκέψεις καθαρά δικές σας που έρχονται κυρίως από το παρελθόν. Καινούριες γνωριμίες ξυπνούν το ερωτικό σας ενδιαφέρον.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα είναι ιδανική για σας καθώς οι ρυθμοί της ταιριάζουν απόλυτα στον τρόπο που σκέφτεστε και ενεργείτε. Ξοδέψτε με σύνεση τον χρόνο σας για να βάλετε σε μια τάξη τις εκκρεμότητες που αφορούν θέματα νομικά ή επικοινωνιακά με άτομα που βρίσκονται μακριά σας. Στα αισθηματικά σας νοιώθετε σίγουροι και έτοιμοι να κάνετε το μεγάλο βήμα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τη Σελήνη σήμερα να φωτίζει ένα πιο εσωτερικό σας κομμάτι η μέρα δεν έχει την κινητικότητα που περιμένατε. Η ησυχία αυτή όμως σας δίνει την δυνατότητα να αφιερώσετε τον χρόνο σας ώστε να σκεφτείτε αυτά που είπατε ή ακούσατε τις προηγούμενες μέρες, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα. Στα ερωτικά σας το τοπίο είναι ήδη ξεκάθαρο μα εσείς σήμερα δεν έχετε όρεξη για συζητήσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το ενδιαφέρον της μέρας επικεντρώνεται στις σχέσεις σας. Ο σύντροφος ή και οι συνεργάτες σας απασχολούν. Οι απαιτήσεις σας είναι μεγάλες και αυτό που ζητάτε, κυρίως σήμερα, σε κάθε συζήτηση και συναναστροφή είναι ο σεβασμός, η δικαιοσύνη και η αξιοπρέπεια. Χρειάζεται προσοχή γιατί με τους αυστηρούς σας κανόνες κινδυνεύετε να χάσετε από το πλάι σας ανθρώπους που σας είναι πραγματικά πολύτιμοι.. ΛΕΩΝ : Για σας η εργασία σήμερα αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. Η μέρα είναι κατάλληλη για να βάλετε στόχους, να βρείτε τρόπους ώστε να εδραιώσετε τη θέση σας ή ακόμα και να αναπτύξετε με το δημιουργικό σας ταπεραμέντο τον εργασιακό σας τομέα. Το θάρρος δεν σας λείπει ούτε και σήμερα που οι συνθήκες το απαιτούν. Τολμήστε να εφαρμόσετε ιδέες πρωτότυπες ακόμα και αν αυτό φαίνεται… παράτολμο.



ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Στον οίκο των ερωτικών σας η Σελήνη σήμερα κρατά μια στάση σοβαρή και σιωπηλή. Αυτό σίγουρα είναι προς όφελός σας. Υπάρχουν συζητήσεις που ίσως ακόμα να είναι μυστικές, μα τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα. Θα ήταν χρήσιμο να κρατήσετε στάση αναμονής, κυρίως στα ερωτικά σας, και να μην εκφράσετε ακόμα άποψη πριν συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του… παζλ.

ΖΥΓΟΣ: Όσο και να θέλετε να αλλάξετε τις καταστάσεις στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας, τόσο συνειδητοποιείτε ότι όλα θέλουν τον χρόνο τους… όπως και οι άνθρωποι τον χώρο τους. Προσπαθήστε σήμερα να μην πιέζετε βάζοντας όρια στον οικογενειακό περίγυρο. Ερωτικά έλκεστε από μια γνωριμία… ξαφνική.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θέλετε σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη μέρα, να σας μιλούν καθαρά και υπεύθυνα. Μα όσο και αν αυτό επιθυμείτε τόσο το σύμπαν παίζει με τα νεύρα σας καθώς οι επικοινωνιακές αναποδιές δεν έχουν σκοπό να σας αφήσουν ήσυχους. Είναι που ίσως η ερωτική σκοτοδίνη δεν αφήνει περιθώρια για άλλες θολούρες. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας… μπόρα είναι θα περάσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θέματα οικονομικά καλείστε να διαχειριστείτε σήμερα και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν τα πάτε και πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Αν κάτι πραγματικά δεν επείγει δύσκολα θα μπείτε στη διαδικασία να υποστείτε την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας. Οι παρανοήσεις είναι στο πρόγραμμα της ημέρας και θα μπορούσαν να φέρουν εργασιακά μπερδέματα. Τα ερωτικά σας βρίσκονται σε μεγάλη εύνοια μα αυτό είναι κάτι που γνωρίζετε ήδη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τη Σελήνη να βρίσκεται σήμερα στο δικό σας ζώδιο έχετε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με τις προσωπικές σας υποθέσεις. Θα μπορούσατε να τακτοποιήσετε ό,τι ξέφυγε από την ανάγκη σας να υπάρχει τάξη στον χώρο γύρω σας. Η πολυπόθητη ηρεμία σας σήμερα κινδυνεύει να κλονιστεί. Το παρελθόν σας χτυπάει την πόρτα αποφασισμένο να ανατρέψει το κλίμα στα ερωτικά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ : Όσο τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σας έρχονται για να θυμίσουν ότι θα έπρεπε να έχετε ένα πρόγραμμα… τουλάχιστον και μια καθορισμένη γραμμή στην πορεία της ζωής σας, τόσο εσείς επαναστατείτε. Η τάξη δεν χωρά στην αταξία σας και οπωσδήποτε δεν μπαίνετε σε καλούπια. Τα οικονομικά και τα συναισθηματικά σας έχουν ανατροπές μα εσείς χωρίς ανατροπή…. δεν ζείτε.

ΙΧΘΥΕΣ : Τα σχέδια και οι επαγγελματικοί στόχοι μονοπωλούν το ενδιαφέρον σας για σήμερα. Η λογική της ημέρας σας λέει ότι ίσως θα έπρεπε να πάψετε να κυνηγάτε πια εμμονικά αυτά που καιρό τώρα δεν πραγματοποιούνται. Μια αλλαγή και ένας επαναπροσδιορισμός θα ήταν χρήσιμος τώρα που τα οικονομικά σας μπορούν να βελτιωθούν. Στα ερωτικά κάτι που προκαλεί το ενδιαφέρον σας έρχεται σε λάθος χρόνο.

