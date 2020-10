Κοινωνία

Μπαράζ εμπρησμών τη νύχτα της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οχήματα έγιναν στάχτη διαδοχικά σε τρεις διαφορετικές περιοχές.

Σειρά εμπρησμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κέντρο, Καλλιθέα και Πέραμα.

Στην Καλλιθέα άγνωστοι πυρπόλησαν μοτοσικλέτα, με τη φωτιά να επεκτείνεται και να καταστρέφει δύο παρακείμενα οχήματα, ενώ από τις εκρήξεις έσπασε η τζαμαρία της πολυκατοικίας, της οδού Δημοσθένους.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και του ενός οχήματος, δήλωσε πως δεν είχε δεχθεί απειλές, ενώ το αυτοκίνητο δεν είχε ασφάλεια πυρός και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στην οδό Νεϋγί στην Αθήνα, στις 2:30 τα ξημερώματα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα έσβησαν τη φωτιά σε τρία οχήματα, ενώ στο Πέραμα τρία οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Ηρακλείου. Εκεί επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.